Chiusi, rigenerazione spazi urbani e riqualificazione dei Ccn

Sono iniziati in questi giorni i lavori di rigenerazione degli spazi urbani e riqualificazione dei CCN di Chiusi Città e Chiusi Scalo che prevedono la fornitura di elementi di arredo utili a valorizzare e a rinnovare l’immagine degli spazi del centro, ricchi di valori sociali, economici, culturali ed estetici che necessitano di essere assolutamente conservati e rinnovati.

L’investimento per un totale di 250 mila euro è coperto per 190 mila euro da fondi della Regione Toscana e i rimanenti 60 mila con risorse del Comune.

Gli interventi principali sono iniziati con la posa in opera, in piazza XXVI Giugno a Chiusi Scalo, di elementi di arredo quali panchine e cestini per rifiuti, adeguati a rinnovare l’immagine degli spazi del centro, e proseguiranno nei prossimi giorni nelle seguenti aree: ex Lavatoi, piazza del Comune, via Porsenna, Il Prato, via Arunte, piazzetta Olivazzo, via Garibaldi, la Pesa, piazza Duomo, piazza Cesare Battisti, via dei Longobardi, via Torri del Fornello per quanto riguarda Chiusi Città.

A Chiusi Scalo invece le vie interessate al nuovo arredo urbano saranno: area giochi via Morgantini, stazione ferroviaria, via Pasubio, via Da Vinci e via Manzoni.

Per quanto riguarda la riqualificazione del verde delle aree dei CCN sono già stati messi a dimora 30 nuovi alberi in: giardino ex lavatoi, parcheggio Torri del Fornello e piazzetta Olivazzo, piazza XXVI Giugno, area giochi via Mameli e via Morgantini, via Pasubio e via Da Vinci.

Per ciò che concerne la segnaletica turistica è già stato installato un totem multimediale sotto la pensilina della stazione in piazza Dante. Nei prossimi giorni si procederà con la sostituzione di tutta la vecchia segnaletica turistica rivolta esclusivamente al traffico turistico pedonale che possa guidare i turisti in modo più preciso e puntuale. Inoltre, saranno installate mappe della città con indicazione di tutti i monumenti e servizi che saranno collocate nei parcheggi dei Forti, Fontebranda, Santo Stefano e Lavatoi. Saranno sostituti anche tutti i pannelli con le indicazioni dei principali punti di interesse come musei, chiese, monumenti e parchi.

A Chiusi Scalo, nel piazzale della stazione sarà installata una mappa della città in coerenza con quelle dei parcheggi del centro storico, saranno inoltre installate cinque tabelle di orientamento in via Manzoni e in via Poggio Gallina recanti le indicazioni per del sentiero della bonifica, che per noi rappresenta una sorta di parco urbano a disposizione di turisti e cittadini.

Per quanto riguarda le aree giochi, in piazza XXVI Giugno verrà installata una nuova altalena che va ad aggiungersi ai giochi già presenti, mentre ai giardini della Rimembranza l’area giochi verrà completata con la sistemazione di un pavimento antitrauma e verrà installato un cancello sul secondo accesso di via Pico della Mirandola che permetterà la chiusura notturna del parco.

E’ inoltra prevista l’installazione di nuove luci ad integrazione dell’illuminazione pubblica dedicata alla Torre Campanaria in piazza Duomo a Chiusi Città, dove verranno sostituite le vecchie luci con degli apparecchi illuminanti più performanti ed integrati nella pavimentazione di piazza Duomo eliminando così anche le fioriere a copertura delle vecchie luci. Questa operazione migliorerà l‘aspetto dal punto di vista estetico oltre a facilitare l’accesso su largo Cacioli.

Saranno installate anche adeguate luci nel sottopasso pedonale ferroviario di Chiusi Scalo, necessarie per un maggior decoro e sicurezza di viaggiatori e di fruitori del CCN.

Completata nelle scorse settimane l’installazione delle telecamere e dei varchi elettronici adibiti alla regolamentazione della ZTL in centro storico.

Tutti questi interventi di rigenerazione degli spazi urbani andranno a riqualificare e rivalorizzare l’intera area urbana dei CCN di Chiusi, un importante investimento per rendere più attrattivo e accogliente il nostro comune sia in ambito commerciale che turistico per i cittadini e i visitatori che scelgano Chiusi come loro meta.

Un lavoro sinergico fra le associazioni Confcommercio, Confesercenti, Chiusinvetrina CCN – Chiusi Scalo Centro Commerciale Naturale Chiusi Città e Pro Loco Chiusi che hanno lavorato insieme dando il loro contributo per proporre un’offerta più completa e competitiva possibile e l’ufficio tecnico Lavori pubblici che ha realizzato il progetto.