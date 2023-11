Il Consiglio comunale di Siena di venerdì 10 novembre 2023

Il Consiglio comunale di Siena si è riunito oggi, venerdì 10 novembre 2023 alle ore 9, in seduta pubblica in prima convocazione, nella sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo (vai all’articolo con il programma dell’ordine del giorno).

I lavori del Consiglio comunale del Comune di Siena di venerdì 10 novembre 2023

Ex caserma Vigili del Fuoco, variante semplificata per il riutilizzo del complesso a favore di servizi scolastici

Il Consiglio comunale di Siena ha adottato la variante semplificata al Piano Operativo in merito all’intervento diretto in viale Cavour e viale Mameli riguardante il riutilizzo del complesso dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco di Siena destinato ad accogliere alcune sezioni dell’indirizzo di biotecnologia dell’Istituto Monna Agnese, con specifici laboratori e aule didattiche. L’atto è stato approvato all’unanimità dai trenta consiglieri comunali.

L’attivazione di una specifica variante al Piano Operativo è stata richiesta nel marzo del 2023 dall’Amministrazione Provinciale di Siena ed è finalizzata al cambio d’uso del complesso edilizio ex caserma del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, posto tra viale Cavour e via Mameli. Poichè il Piano Operativo prevedeva per l’ex caserma un recupero a fini residenziali l’Amministrazione Provinciale ha richiesto l’eliminazione della destinazione residenziale a favore di servizi scolastici di livello superiore.

La riorganizzazione dell’area ex caserma era inclusa nell’accordo sottoscritto il 21 agosto 2023 tra Regione, Provincia, Comune e Asl riguardante lo sviluppo di progetti di assistenza sanitaria integrata e riqualificazione di edifici scolastici nella provincia di Siena.

“Il vecchio regolamento urbanistico del 2011 prevedeva per l’ex caserma una destinazione commerciale per il piano terra e residenziale per i piani superiori – aggiunge il vicesindaco e assessore all’Urbanistica Michele Capitani – Il piano operativo del 2021 aveva invece tolto la destinazione commerciale lasciando quella residenziale per circa 30 appartamenti. A seguito della richiesta di variante e del protocollo sanitario integrato siglato con Ausl e Provincia l’amministrazione comunale ha accolto la nuova destinazione d’uso”.

Ampliamento Scotte, possibilità di parcheggi provvisori nell’area di cantiere

Il Consiglio comunale ha approvato la variante definitiva al Piano Operativo

Approvata la delibera relativa alla variante definitiva al Piano operativo per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte. L’adozione del documento, illustrato dall’assessore all’urbanistica Michele Capitani, ha ricevuto l’unanimità dei trenta consiglieri comunali presenti in aula.

“A seguito dell’approvazione delle controdeduzioni da parte del Consiglio dello scorso 28 settembre – ha spiegato il vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Siena Michele Capitani – il 9 ottobre scorso si è svolta la Conferenza paesaggistica convocata dalla Regione, con la partecipazione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo. La Conferenza ha espresso parere positivo e, vista la complessità e le tempistiche per la realizzazione dell’opera ed al fine di evitare un ulteriore aggravio delle criticità rilevate, ha consigliato di aggiungere la possibilità, in via temporanea e solo per la durata del cantiere, di poter realizzare parcheggi provvisori nelle aree destinate a verde complementare al complesso ospedaliero, presenti all’interno del perimetro della zona di intervento, anche con la realizzazione di opportune schermature e opere di mitigazione paesaggistica.

La variante – ha illustrato Capitani – prevede, come noto, la realizzazione di parcheggi in aggiunta agli attuali (almeno quattrocento posti ad uso esclusivo dei dipendenti), in modo da sopperire, in una certa misura, alla cronica carenza di posti auto della struttura ospedaliera e ridurre la sosta non regolata, spesso effettuata in zone non appropriate. L’area dove andranno ad insistere gli interventi è il terreno in pendio sul versante a nord del Fosso dell’Acquaviva, in corrispondenza della valle che divide il complesso ospedaliero dal quartiere di Scacciapensieri-Malizia. Proprio in questa zona, poiché l’area del cantiere occuperà spazio (e segnatamente spazio destinato al cantiere) per la costruzione della palazzina ambulatoriale, durante i lavori saranno disponibili parcheggi provvisori che potranno dare un primo sollievo alla carenza di posti auto. L’intervento per la realizzazione dei quattrocento nuovi spazi per la sosta, come da progetto, avrà un orizzonte temporale più lungo.

Le opere programmate dall’Aou Senese sono state oggetto di uno specifico “Protocollo di intesa”, approvato dalla giunta comunale, riguardante la “Realizzazione degli interventi di riqualificazione strutturale e tecnologica del piano di riordino e sviluppo 2030 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese”, che ha visto come sottoscrittori anche Provincia di Siena, Regione Toscana e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Siena, Grosseto e Arezzo, che sono state direttamente coinvolte anche nel procedimento urbanistico della variante al Piano Operativo. Il piano urbanistico comunale già prevede che gli interventi all’interno delle aree individuate come attrezzature di servizio pubbliche possano svilupparsi in relazione alle necessità. Più in particolare, le opere previste nelle aree oggetto della variante consistono in un nuovo edificio per ambulatori al quale sono direttamente relazionati una nuova viabilità e un nuovo parcheggio, utili anche a risolvere le criticità presenti per l’accessibilità al pronto soccorso e per assolvere alle vecchie e nuove necessità del presidio ospedaliero.

In sintesi, gli obiettivi associati all’ampliamento dell’ospedale oggetto della variante sono: concentrare l’attività ambulatoriale in un’unica area facilmente raggiungibile dall’esterno, con l’obiettivo anche di migliorare sensibilmente l’accessibilità di tali servizi da parte degli utenti. Attualmente gli ambulatori sono infatti distribuiti nei vari lotti in modo assai dispersivo, tale da rendere difficile l’identificazione degli stessi itinerari di accesso e sono inoltre spesso privi di sale di attesa o comunque con sale di dimensioni inidonee e caratteristiche non più rispondenti alle ultime norme per l’accreditamento; realizzare un nuovo parcheggio di circa quattrocento posti auto; realizzare una nuova viabilità di accesso utile anche a razionalizzare il percorso e gli itinerari interni alla struttura ospedaliera.

Il procedimento di variante urbanistica al Piano Operativo è quello indicato dalla legge regionale 65 del 2014. Il Comune ha avviato il procedimento con un documento che ha illustrato gli obiettivi e l’oggetto specifico della variante stessa, trasmettendolo agli Enti territoriali interessati (Regione, Soprintendenza, Provincia, comuni contermini e altri soggetti aventi competenze nei diversi campi del governo del territorio e dell’ambiente). Oggi, con il voto del Consiglio, si è approvata la versione definitiva del documento.

Mensa scolastica, nominati i componenti consiliari

Commissioni per asili nido, scuole dell’infanzia e scuole primarie

Nominati dal Consiglio comunale i componenti delle Commissioni Mensa degli Asili Nido, delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie.

Per quanto riguarda la Commissione Mensa Asili Nido, sono stati nominati all’unanimità tra i consiglieri di maggioranza Francesco Mastromartino, gruppo Lega Salvini Premier, e tra i consiglieri di minoranza Monica Casciaro, gruppo Siena Sostenibile.

Nominati all’unanimità, all’interno della Commisione Mensa Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie, il consigliere di maggioranza Sarah Campani, gruppo Fratelli d’Italia e il consigliere di minoranza Giulia Mazzarelli, gruppo del Partito Democratico.

La Commissione Mensa riguardante gli asili nido è composta da tre rappresentanti del servizio Asp (il responsabile, un dietista ed un coordinatore di cucina), due rappresentanti dell’amministrazione comunale (assessore o suo delegato e il responsabile dell’Istruzione), un genitore di ogni asilo nido, un cuoco di ogni asilo nido, un educatore e due consiglieri comunali.

La Commissione Mensa riguardante le scuole dell’infanzia e le scuole primarie è invece composta da tre rappresentanti del servizio Asp (il responsabile, un dietista ed un coordinatore di cucina), due rappresentanti dell’amministrazione comunale (assessore o suo delegato e il responsabile dell’Istruzione), un rappresentante del Dipartimento di Igiene, Alimenti e Nutrizione della Usl Toscana Sud Est, un insegnante e un genitore per ogni scuola dell’infanzia comunale, un insegnante e un genitore per ogni scuola dell’infanzia statale e privata, un insegnante e un genitore per ogni scuola primaria, un rappresentante dei custodi delle scuole dell’infanzia comunali, un rappresentante della ditta esterna aggiudicataria delle funzioni di sporzionamento dei pasti e due consiglieri comunali.

Consulta per l’integrazione delle persone in situazione di disabilità: nominata la nuova commissione consiliare

In rappresentanza del Consiglio comunale

Il Consiglio Comunale ha nominato nella seduta di oggi, venerdì 10 novembre, i nuovi membri della Consulta Comunale per l’integrazione delle persone in situazione di disabilità e delle loro famiglie.

Nominati all’unanimità Chiara Parri, gruppo Sena Civitas, tra i consiglieri di maggioranza, e Anna Ferretti, gruppo S.i.e.n.a, tra i consiglieri di minoranza.

La Consulta sarà composta da: Sindaco o suo delegato, Garante per la disabilità, due rappresentanti per ciascuna associazione della disabilità che farà richiesta di partecipazione, un consigliere di maggioranza e uno di minoranza.

Tra i compiti della Consulta consiliare, come spiegato dall’assessore ai servizi sociali Micaela Papi: “quello di prevedere una serie di interventi e servizi a sostegno di persone in situazione di disabilità e delle loro famiglie”.

Consulta per gli Anziani, nominati nuovi membri per la commissione consiliare

Il Consiglio Comunale ha nominato nella seduta di oggi, venerdì 10 novembre, i nuovi membri della Consulta Comunale per gli anziani. Nominati all’unanimità tra i consiglieri di maggioranza Franco Bossini, gruppo Movimento Civico Senese, e tra i consiglieri di minoranza Fabio Pacciani, gruppo Misto.

La Consulta è composta dall’assessore alla sanità, servizi sociali, politiche della casa o suo delegato (presidente), due consiglieri comunali nominati dal Consiglio Comunale (minoranza e maggioranza), sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei pensionati, cinque rappresentanti dei Centri per anziani e quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato.

Tra i compiti della Consulta consiliare, come ha specificato l’assessore ai servizi sociali Micaela Papi “quello di prevedere una serie di interventi e servizi socioassistenziali e sociosanitari a tutela delle persone anziane. Requisito dei membri della Consulta è che siano membri della Commissione consiliare Sanità”.

Convenzione di Segreteria comunale, approvato lo scioglimento anticipato

Il Consiglio comunale ha approvato lo scioglimento anticipato della convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Siena, Monticiano e Murlo a far data dal 15 novembre 2023. Il documento è stato approvato dai consiglieri presenti con ventisei voti favorevoli e sei astenuti.

L’atto è stato illustrato dall’assessore al personale Enrico Tucci. “Dobbiamo rispondere – ha dichiarato Tucci – alla necessità di giungere ad una diversa soluzione organizzativa delle attività di Segreteria Comunale, che in un Comune come quello di Siena richiedono impegno e presenza costante da parte della figura del Segretario”.

Il Comune di Siena, infatti, con apposite deliberazioni dei rispettivi consigli comunali (per Siena la n. 85 del 10/16/2022), aveva costituito la segreteria comunale convenzionata con Monticiano e Murlo; tale convenzione avrebbe avuto durata fino al termine della permanenza del Segretario titolare individuato, in questo caso quello del Comune di Siena, fatte salve le facoltà di scioglimento anticipato.

Le amministrazioni interessate hanno deciso di avvalersi di tale possibilità, ricorrendo allo “scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni convenute” previsto dall’art. 5 della Convenzione stessa, che cesserà quindi il 15 novembre prossimo.

Il Consiglio comunale approva una variazione di bilancio

Il documento è stato illustrato dall’assessore al bilancio Riccardo Pagni

Il Consiglio comunale ha approvato una variazione al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell’articolo 175 del Tuel. L’atto ha ricevuto ventidue voti favorevoli, otto contrari e due astenuti.

Ad illustrare il documento è stato l’assessore al bilancio Riccardo Pagni. “Occorre – ha spiegato l’assessore – iscrivere nella parte corrente del bilancio, in entrata e in uscita: il contributo regionale per la lotta al cyberbullismo, su richiesta del servizio Politiche Giovanili; il contributo regionale con fondi Pnrr per il finanziamento dei centri di facilitazione digitale, su richiesta del servizio Sociale e Terzo Settore; il contributo della Fondazione Mps per iniziative culturali, su richiesta del servizio Gestione Eventi e Sistemi Museali; il contributo dell’Unione Europea Cerv – progetto Ed.U.Co. per l’uguaglianza, la partecipazione e la prevenzione della violenza, su richiesta del servizio Progetti Internazionali e Ricerca Finanziamenti; il contributo Edu.Car.Si. dal Ministero e dalla Fondazione Mps su richiesta del servizio Progetti Internazionali e Ricerca Finanziamenti”.

Con la variazione si procede ad iscrivere, anche nella parte capitale, parte del contributo Edu.Car.Si., in quanto destinato alla manutenzione straordinaria della serra ubicata all’interno di Villa Rubini. Sono stati segnalati, da parte dei responsabili di uffici e servizi, alcuni storni fra gli stanziamenti di vari capitoli finalizzati al soddisfacimento di esigenze gestionali del Comune. Sono richiesti maggiori fondi, invece, per sostenere spese varie quali servizi di rilevanza statistica in ambito turistico, gestione e rimborso tributi, aumenti canoni di concessione demanio idrico, acquisto di beni per la manutenzione ordinaria, utenze acqua ed energia elettrica dei gabinetti pubblici, riscaldamento del condominio di via Tolomei (sede distaccata del Comune).

Con la variazione si procede all’applicazione del risultato di amministrazione dell’esercizio 2022 alla parte corrente e capitale del bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, per l’importo totale di 33.842,04 euro. Alla parte corrente del bilancio viene applicato un totale di 63.842,04 euro: 25.842,04 euro è una quota di avanzo vincolato proveniente dal fondo ministeriale Mims (mobilità sostenibile) al fine di concedere un’agevolazione agli studenti universitari per gli abbonamenti del trasporto pubblico locale; 16 mila euro è una quota di avanzo vincolato da permessi a costruire che verrà utilizzata per l’acquisto di beni di consumo e materiali da fornire alla Scuola Edile per il restauro di Fonte Gaia:; 22 mila euro è una quota di avanzo vincolato da permessi a costruire che verrà utilizzata per l’acquisto di beni per la manutenzione ordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio comunale. Alla parte capitale del bilancio viene disapplicato un totale di 30.000 euro, perché in origine le necessità del servizio Manutenzioni afferenti al restauro di Fonte Gaia erano state inquadrate come interventi di manutenzione straordinaria finanziati dall’applicazione dell’avanzo destinato; successivamente sono stati rappresentati come spese di parte corrente.

Prima di procedere alla variazione, è stato accertato l’equilibrio della gestione del bilancio di previsione 2023-2025 in contro competenza e in conto residui. Il fondo cassa previsto al 31/12/2023 resta positivo. Viene contestualmente variato il Dup (Documento Unico di Programmazione) 2023-2025 al fine di assicurare la necessaria coerenza con gli atti di programmazione.

“Siena Jazz, nessuna incompatibilità o inconferibilità nella nomina”

L’assessore del Comune di Siena Enrico Tucci ha risposto a un’interrogazione urgente di Ferretti (Progetto Siena)

“L’amministrazione non ritiene che si configurino profili di incompatibilità o di inconferibilità nella nomina”. Così l’assessore alle partecipate del Comune di Siena Enrico Tucci ha risposto all’interrogazione urgente presentata e ammessa come tale dalla consigliere comunale Anna Ferretti (Progetto Siena) “in merito alle procedure di nomina degli enti partecipati”.

Tucci, durante la risposta, ha ripercorso la vicenda delle nomine richiamate nell’interrogazione. “L’amministrazione comunale – ha spiegato – a fronte delle dimissioni quasi contestuali dei componenti del Cda, ha attivato una procedura d’urgenza per affrontare senza soluzione di continuità alcune criticità gestionali dell’Associazione Siena Jazz di cui lo stesso Comune è uno dei soci fondatori, insieme a Provincia di Siena e Associazione Jazzistica Senese. Va ricordato, tra l’altro, che per il tramite delle organizzazioni sindacali in data 2 ottobre 2023 era stato proclamato lo stato di agitazione del personale dipendente della stessa Associazione, con grave pregiudizio della funzionalità della stessa. La nuova individuazione/designazione e conseguente nomina di sei componenti di spettanza comunale su nove complessivi a seguito di raccolta curricula per avviso pubblico è avvenuta in tempi rapidi per consentire all’Associazione di presentare sulla piattaforma dedicata Cineca la richiesta al Mur per la partecipazione al D.D. n. 124 del 19/07/2023 Dd ‘avviso per la concessione di finanziamenti destinati all’internazionalizzazione degli Istituti di Istruzione Superiore Artistica e Culturale (Afam)” in scadenza il 31 ottobre 2023. Un progetto significativo presentato in partnership con altre due istituzioni Afam, ovvero il Conservatorio di Ferrara e Cpm Music Institute di Milano, con un piano economico complessivo pari a 2 milioni e 834 mila di cui 2 milioni e 43 mila euro allocate al capofila Siena Jazz. Progetto che per l’appunto, presupponeva la continuità della governance dell’associazione.

Stante i tempi ristretti – ha continuato Tucci – sono stati effettuati dei primi controlli limitatamente al riscontro delle dichiarazioni richieste dall’avviso e rese dai candidati. Il controllo delle dichiarazioni ha escluso, in prima facie, palesi casi di incompatibilità previsti. Sulla stampa, successivamente alla nomina, è apparsa la notizia di una possibile incompatibilità del Presidente ai sensi del Tuel, che nel caso non sussiste. L’ufficio preposto in sede di verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati, che per ragioni di ristrettezza dei tempi a disposizione si era limitato ad un corretto e semplice controllo delle dichiarazioni presentate, anche per il principio di buon andamento e trasparenza e garanzia dell’integrità giuridica degli atti adottati, ha fatto un ulteriore approfondimento verificando anche la situazione del Presidente neo eletto, già consigliere nell’ultima legislatura e, valutando quindi una eventuale ipotesi di inconferibilità come prefigurata dal Decreto legislativo numero 39 del 2013. Tale ipotesi non veniva confermata dalla attività di controllo suppletiva.

Al fine di accertare la sussistenza di violazione del decreto – ha poi approfondito Tucci -, con riferimento al caso di specie, occorre procedere alla qualificazione degli incarichi ricoperti dal Presidente neoeletto. La norma in primis parla di incarico in provenienza: Consigliere del Comune di Siena cessato da meno di due anni. Ai sensi degli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’Associazione Siena Jazz i componenti del CdA dell’Associazione sono nominati dall’Assemblea di cui numero sei membri su designazione del Comune e quindi non nominati direttamente dal Consiglio Comunale o dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio stesso. Il Consiglio di amministrazione a sua volta, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, nel proprio ambito nomina il Presidente su designazione del Sindaco del Comune di Siena. Non vi è, dunque ed in primo luogo, una perfetta identità, come richiesta dalla norma, per determinare la sussistenza dell’ipotesi d’inconferibilità, tra l’ente presso il quale svolge l’incarico politico e l’ente conferente, in quanto nel nostro caso non è il Consiglio o Sindaco a conferire ma gli organi Assemblea e Cda l’incarico (in quanto nominano) di amministratore in destinazione. Se poi passiamo all’incarico in destinazione a cui si riferisce sempre la norma, vale a dire il Presidente della Associazione Siena Jazz, per valutare se lo stesso sia rilevante quale incarico “in destinazione” tra quelli indicati dall’art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 39/2013, è necessario analizzare la natura sia dell’Associazione, sia dell’incarico di Presidente del CdA della stessa.

Ciò che occorre valutare – ha proseguito l’assessore – è se l’associazione sia riconducibile alla categoria degli ‘enti di diritto privato in controllo pubblico’. Tale riconducibilità è subordinata dalla norma alla sussistenza concomitante di due requisiti, uno funzionale e uno di governance, di seguito riportati: esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici soggezione a controllo ai sensi dell’articolo 2359 codice civile da parte di amministrazioni pubbliche oppure riconoscimento, alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, dei poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Se sul primo punto possiamo convenire che l’Associazione svolge per il Comune sicuramente attività di interesse pubblico, si palesa la questione della soggezione a controllo ex articolo 2359 Codice civile. In base agli articoli 6 e 7 dello Statuto dell’Associazione, il CdA è composto da nove membri nominati dall’Assemblea, di cui sei di spettanza del Comune. Lo Statuto sul punto fa un po’ di confusione nella terminologia, ma i componenti sono sempre stati nominati dall’Assemblea. Lo stesso presidente poi è chiaramente nominato dal Consiglio di amministrazione su designazione del Sindaco ai sensi del successivo articolo 9 sempre dello Statuto. Il medesimo Statuto non prevede commissioni e nuclei di vigilanza e/o controllo del Comune quanto piuttosto per la gestione dell’Associazione in generale e le corrette funzioni di cui all’articolo 2403 sono affidati ad un Collegio dei Revisori dei Conti esterno costituito da persone di riconosciuta competenza amministrativa e nominati dall’Assemblea.

Pertanto – ha concluso Tucci -, non essendo riconosciuti al Comune di Siena poteri di nomina, ma solo di designazione/individuazione dei componenti degli organi (Cda e Presidente) e della struttura deputata al Controllo (Collegio dei Revisori) appare non sussistente il requisito della governance anche alla luce del fatto che la compartecipazione del Comune risulta ben sotto la soglia del 50 per cento che si assume come parametro per considerare effettivo il controllo economico di una pubblica amministrazione su un organismo partecipato. Inoltre, tenuto conto della non previsione statutaria del potere di nomina diretto del Comune di Siena del Presidente e del Cda e dell’assenza di organo di controllo del comune diverso dal Collegio dei Revisori si ritiene che tale previsione, in aggiunta alle considerazioni sopra espresse, possa essere un’ulteriore conferma che l’Associazione Siena Jazz sia riconducibile alla categoria degli “enti di diritto privato in controllo pubblico”. Rimane infine da analizzare la natura dell’incarico di Presidente della Fondazione. Ai sensi del decreto legislativo numero 39 del 2013, devono intendersi per incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico, “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”. Tanto premesso, è necessario analizzare i poteri correlati all’incarico di Presidente del Cda dell’Associazione nominato dal Cda su designazione del Sindaco di Siena, al fine di valutare se lo stesso possa essere considerato provvisto di cosiddette deleghe gestionali. A questo proposito va evidenziato che lo Statuto prevede la figura di un Direttore Amministrativo, da cui discende che il Presidente dell’Associazione non rientra nella definizione di amministratore di ente privato in controllo pubblico”.

Il consigliere comunale Anna Ferretti (Progetto Siena), nella sua risposta, ha dichiarato che l’assessore “ha giocato sulla parola designazione, invece che parlare di nomina, e sul discorso relativo alle competenze dell’assemblea. Condivido che su Siena Jazz c’era urgenza, sulla quale non discuto, così come non discuto la persona nominata. Quello che è da sottolineare è che era necessario nominare persone che non richiedessero questi giochi di parola da azzeccagarbugli pensandoci prima: c’è una norma conosciuta del 2012 che prevede che i Consiglieri Comunali non possano essere nominati. Il mio invito è dunque che per le prossime nomine si presti più attenzione e non si giochi sulle parole. A termine di legge l’amministrazione avrà anche ragione, invito per il futuro a una maggiore chiarezza”.

Consiglio comunale, minuto di raccoglimento per Agostino Milani

Su proposta del gruppo Fratelli d’Italia, il Consiglio comunale, all’inizio della seduta di questa mattina, venerdì 10 novembre, nella Sala del Capitano del Popolo di Palazzo Civico, ha effettuato un minuto di raccoglimento in memoria di Agostino Milani, consigliere comunale dal 2001 al 2011, scomparso lo scorso 24 ottobre all’età di 75 anni.