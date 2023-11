Il Consiglio comunale di Siena convocato per venerdì 10 novembre 2023: l’ordine del giorno

E’ stato convocato per venerdì 10 novembre 2023 alle ore 9 il Consiglio comunale di Siena, che si terrà come di consueto all’interno della sala del Capitano del Popolo del Civico Palazzo.

Fra i primi punti all’ordine del giorno, ci sono otto proposte di delibera di consiglio che sono all’esame dell’aula: la variazione al bilancio di previsione 2023-2025, lo scioglimento anticipato della convenzione di Segreteria comunale tra i Comuni di Siena, Monticiano e Murlo, la nomina dei consiglieri comunali per la Consulta comunale per gli anziani, la nomina dei consiglieri comunali per la Consulta comunale per l’integrazione delle persone in situazione di disabilità e delle loro famiglie, la nomina dei consiglieri comunali componenti le Commissioni Mensa degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, la variante al piano operativo per l’ampliamento del policlinico Santa Maria alle Scotte, la variante semplificata al piano operativo “articolo 124 – intervento diretto in viale Cavour, viale Mameli”, la variante normativa al piano operativo.

Dopo l’approvazione del verbale delle sedute consiliari precedenti e le comunicazioni del Presidente del Consiglio comunale e dei Presidenti delle Commissioni consiliari, spazio alle interrogazioni. In particolare, si partirà dall’interrogazione del consigliere del gruppo Partito Democratico Luca Micheli sullo stato di progettazione della tratta di collegamento tra la Siena – Bettolle e la Siena – Grosseto (il cosiddetto “lotto zero”). Quindi l’interrogazione della consigliera del gruppo Pd Giulia Mazzarelli in merito al sistema di videosorveglianza dei cimiteri comunali, l’interrogazione dei consiglieri dei gruppi Le Biccherne (Silvia Armini, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo e Leonardo Pucci), Forza Italia-Udc-Nuovo Psi (Lorenza Bondi e Marco Falorni) sul transito della linea del pollicino da via di Città in via Fontebranda.

Quindi le interrogazioni dei consiglieri del gruppo Pd Gabriella Piccinni e Luca Micheli su piazze e “slarghi” di pregio occupati da auto e quelle del consigliere comunale del gruppo Pd Luca Micheli in merito allo stato del tratto fognario nel quartiere di Taverne d’Arbia nella zona a valle del campo sportivo e su interventi per migliorare la sicurezza della strada SS2 Cassia Sud. Sarà poi la volta delle interrogazioni della consigliera del gruppo Pd Giulia Mazzarelli in merito allo stato di manutenzione del parco giochi in via Guido da Siena nel quartiere del Petriccio e in merito alla scarsa fruibilità pedonale a causa delle presenze di barriere architettoniche di via Principale a Taverne d’Arbia. A seguire l’interrogazione del gruppo Forza Italia – Udc – Nuovo Psi (Lorenza Bondi e Marco Falorni) sullo stato del finanziamento regionale per la costruzione di trentatré alloggi di Erp in viale Bracci; poi l’interrogazione del consigliere del gruppo Progetto Siena Anna Ferretti in merito ai reati di microcriminalità registrati ultimamente a Siena, l’interrogazione del consigliere del gruppo Partito Democratico Alessandro Masi sulle festività natalizie 2023/2024, l’interrogazione del consigliere del gruppo Partito Democratico Gabriella Piccinni su Siena sito Unesco.

Sarà poi la volta dell’interrogazione dei consiglieri del gruppo Forza Italia Udc Nuovo Psi (Lorenza Bondi e Marco Falorni) in merito all’ippodromo di Pian delle Fornaci, l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Gabriella Piccinni, Alessandro Masi e Luca Micheli) e del gruppo Progetto Siena (Adriano Tortorelli e Anna Ferretti) sulla sospensione del pollicino n. 54, l’interrogazione del consigliere del gruppo Polis Gianluca Marzucchi sulla qualità del servizio trasporto pubblico locale, l’interrogazione del consigliere del gruppo Progetto Siena Anna Ferretti in merito alla caduta di alberi nel territorio comunale, le interrogazioni del consigliere del gruppo Siena Sostenibile Monica Casciaro in merito alla sicurezza degli alunni all’uscita da scuola in via Roma e in merito alla presenza di una struttura su suolo pubblico non utilizzata in piazza Gramsci. Infine, l’interrogazione dei consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia (Alessia Pannone, Bernardo Maggiorelli, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi, Monica Crociani, Marco Ballini e Sarah Campani) sulla destinazione delle aree stradali di via della Mercanzia e via della Biccherna ad Isola d’Arbia e l’interrogazione del consigliere del gruppo Partito Democratico Giulia Mazzarelli in merito ai lavori per posizionare prefabbricato all’interno del parco “Norma Cossetto” sito in piazza Amendola e servire al trasferimento temporaneo degli asili nido comunali “Ape Giramondo” e “Albero Dei Sogni” in viale Vittorio Emanuele, durante i lavori di riqualificazione funzionale, messa in sicurezza e adeguamento sismico finanziati con i fondi Next Generation Eu.

La seduta consiliare proseguirà poi con la discussione relativa a sei mozioni. La prima è presentata dal consigliere del gruppo per Siena Vanni Griccioli sul diritto alla salute; la seconda è presentata consiglieri del gruppo Forza Italia Udc Nuovo Psi (Lorenza Bondi e Marco Falorni) e del gruppo Le Biccherne (Silvia Armini, Michele Cortonesi, Francesca Cesareo e Leonardo Pucci) per il rispetto delle tradizioni, delle radici cristiane dell’Italia e dell’Europa e della festa del Natale; la terza è presentata dai consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia (Bernardo Maggiorelli, Maria Antonietta Campolo, Emanuela Anichini, Francesca Borghi, Monica Crociani, Marco Ballini, Pierluigi De Angelis, Enzo De Risi, Alessia Pannone e Sarah Campani) in merito alla richiesta di intitolazione di una via, di una piazza della città al professor Mauro Barni.

La quarta mozione è presentata dai consiglieri del gruppo Le Biccherne Silvia Armini e Leonardo Pucci, del gruppo Forza Italia Udc Nuovo Psi Lorenza Bondi e Marco Falorni, del gruppo Fratelli d’Italia Bernardo Maggiorelli, Marco Ballini, Emanuela Anichini e del gruppo Sena Civitas Chiara Parri in merito al sistema di finanziamento e la gestione dei servizi residenziali per persone anziane erogati da Asp nel territorio senese; la quinta mozione è dei consiglieri del gruppo Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli) e del gruppo Progetto Siena (Adriano Tortorelli e Anna Ferretti) in merito agli “interventi del Comune di Siena di prevenzione e contrasto alla violenza maschile sulle donne”; infine, la mozione dei consiglieri del gruppo Partito Democratico (Giulia Mazzarelli, Alessandro Masi, Gabriella Piccinni e Luca Micheli), del gruppo Progetto Siena (Adriano Tortorelli e Anna Ferretti), del gruppo Castagnini Sindaco (Massimo Castagnini), del gruppo Polis (Gianluca Marzucchi) e del Gruppo Misto (Fabio Pacciani) in merito alla “situazione di crisi dell’azienda Whirlpool e dello stabilimento di viale Toselli a Siena”.

ORDINE DEL GIORNO

del Consiglio comunale di Siena del 10 novembre 2023

1 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 43 2023 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 AI SENSI DELL’ARTICOLO 175 TUEL.

2 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 112 2023 SCIOGLIMENTO ANTICIPATO CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI SIENA, MONTICIANO E MURLO – DETERMINAZIONI.

3 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 40 2023 CONSULTA COMUNALE PER GLI ANZIANI – NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI.

4 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 41 2023 CONSULTA COMUNALE PER L’INTEGRAZIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’ E DELLE LORO FAMIGLIE – NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI.

5 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 42 2023 NOMINA CONSIGLIERI COMUNALI COMPONENTI LE COMMISSIONI MENSA DEGLI ASILI NIDO, DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA E DELLE SCUOLE PRIMARIE.

6 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 18 2023 VARIANTE AL PIANO OPERATIVO PER L’AMPLIAMENTO DEL POLICLINICO SANTA MARIA ALLE SCOTTE.

7 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 19 2023 VARIANTE SEMPLIFICATA AL PIANO OPERATIVO “ART. 124 – INTERVENTO DIRETTO IN VIALE C. BENSO CONTE DI CAVOUR, VIALE G. MAMELI (ID02.01)” – ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA L.R.T. 65/2014

8 PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO 20 2023 VARIANTE NORMATIVA AL PIANO OPERATIVO ADOZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DELLA LRT 65/2014.

9 APPROVAZIONE VERBALI 65 2023 APPROVAZIONE VERBALI DI PRECEDENTE SEDUTA CONSILIARE

(01/09/2023 – 28/09/2023)

10 COMUNICAZIONI 66 2023 COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – COMUNICAZIONI DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

11 INTERROGAZIONE 45 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI SULLO STATO DI PROGETTAZIONE DELLA TRATTA DI COLLEGAMENTO TRA LA SIENA – BETTOLLE E LA SIENA – GROSSETO (C.D. LOTTO ZERO).

12 INTERROGAZIONE 46 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEI CIMITERI COMUNALI.

13 INTERROGAZIONE 48 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LE BICCHERNE SILVIA ARMINI, MICHELE CORTONESI, FRANCESCA CESAREO, LEONARDO PUCCI, FORZA ITALIA, UDC, NUOVO PSI LORENZA BONDI, MARCO FALORNI SUL TRANSITO DELLA LINEA DEL POLICLINICO DA VIA DI CITTA’ IN VIA FONTEBRANDA.

14 INTERROGAZIONE 49 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI SU PIAZZE E “SLARGHI” DI PREGIO OCCUPATI DA AUTO.

15 INTERROGAZIONE 50 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI IN MERITO ALLO STATO DEL TRATTO FOGNARIO NEL QUARTIERE DI TAVERNE D’ARBIA NELLA ZONA A VALLE DEL CAMPO SPORTIVO.

16 INTERROGAZIONE 52 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO LUCA MICHELI SU INTERVENTI PER MIGLIORARE LA SICUREZZA DELLA STRADA SS 2 CASSIA SUD.

17 INTERROGAZIONE 53 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO ALLO STATO DI MANUTENZIONE DEL PARCO GIOCHI IN VIA GUIDO DA SIENA NEL QUARTIERE DEL PETRICCIO.

18 INTERROGAZIONE 54 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO ALLA SCARSA FRUIBILITA’ PEDONALE A CAUSA DELLE PRESENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE DI VIA PRINCIPALE A TAVERNE D’ARBIA.

19 INTERROGAZIONE 55 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA, UDC, NUOVO PSI LORENZA BONDI, MARCO FALORNI SULLO STATO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE PER LA COSTRUZIONE DI 33 ALLOGGI DI ERP IN VIALE BRACCI.

20 INTERROGAZIONE 63 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PROGETTO S.I.E.N.A. ANNA FERRETTI IN MERITO AI REATI DI MICROCRIMINALITA’ REGISTRATI ULTIMAMENTE A SIENA.

21 INTERROGAZIONE 64 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO ALESSANDRO MASI SULLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2023/2024.

22 INTERROGAZIONE 68 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GABRIELLA PICCINNI SU SIENA SITO UNESCO.

23 INTERROGAZIONE 69 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FORZA ITALIA UDC NUOVO PSI LORENZA BONDI, MARCO FALORNI IN MERITO ALL’IPPODROMO DI PIAN DELLE FORNACI.

24 INTERROGAZIONE 70 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, GABRIELLA PICCINNI, ALESSANDRO MASI, LUCA MICHELI, PROGETTO S.I.E.N.A. ADRIANO TORTORELLI, ANNA FERRETTI SULLA SOSPENSIONE DEL POLLICINO N. 54.

25 INTERROGAZIONE 71 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO POLIS GIANLUCA MARZUCCHI SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

26 INTERROGAZIONE 72 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PROGETTO S.I.E.N.A. ANNA FERRETTI IN MERITO ALLA CADUTA DI ALBERI NEL TERRITORIO COMUNALE.

27 INTERROGAZIONE 74 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO ALLA SICUREZZA DEGLI ALUNNI ALL’USCITA DA SCUOLA IN VIA ROMA.

28 INTERROGAZIONE 75 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO SIENA SOSTENIBILE MONICA CASCIARO IN MERITO ALLA PRESENZA DI STRUTTURA SU SUOLO PUBBLICO NON UTILIZZATA IN PIAZZA GRAMSCI.

29 INTERROGAZIONE 76 2023 INTERROGAZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA ALESSIA PANNONE, BERNARDO MAGGIORELLI, EMANUELA ANICHINI, FRANCESCA BORGHI, PIERLUIGI DE ANGELIS, ENZO DE RISI, MONICA CROCIANI, MARCO BALLINI, SARAH CAMPANI SULLA DESTINAZIONE DELLE AREE STRADALI DI VIA DELLA MERCANZIA E VIA DELLA BICCHERNA AD ISOLA D’ARBIA.

30 INTERROGAZIONE 78 2023 INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI IN MERITO AI LAVORI PER POSIZIONARE PREFABBRICATO ALL’INTERNO DEL PARCO “NORMA COSSETTO” SITO IN PIAZZA AMENDOLA E SERVIRE AL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEGLI ASILI NIDO COMUNALI “APE GIRAMONDO” E “ALBERO DEI SOGNI” IN VIALE VITTORIO EMANUELE, DURANTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO SISMICO FINANZIATI CON I FONDI NEXT GENERATION EU.

31 MOZIONE 43 2023 MOZIONE DEL CONSIGLIERE DEL GRUPPO PER SIENA VANNI GRICCIOLI SUL DIRITTO ALLA SALUTE.

32 MOZIONE 67 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI FORZA ITALIA UDC NUOVO PSI LORENZA BONDI, MARCO FALORNI, LE BICCHERNE SILVIA ARMINI, MICHELE CORTONESI, FRANCESCA CESAREO, LEONARDO PUCCI PER IL RISPETTO DELLE TRADIZIONI, DELLE RADICI CRISTIANE DELL’ITALIA E DELL’EUROPA E DELLA FESTA DEL NATALE.

33 MOZIONE 73 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEL GRUPPO FRATELLI D’ITALIA BERNARDO MAGGIORELLI, MARIA ANTONIETTA CAMPOLO, EMANUELA ANICHINI, FRANCESCA BORGHI, MONICA CROCIANI, MARCO BALLINI, PIERLUIGI DE ANGELIS, ENZO DE RISI, ALESSIA PANNONE, SARAH CAMPANI IN MERITO ALLA RICHIESTA DI INTITOLAZIONE DI UNA VIA, DI UNA PIAZZA DELLA CITTA’ AL PROFESSOR MAURO BARNI.

34 MOZIONE 77 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI LE BICCHERNE SILVIA ARMINI, LEONARDO PUCCI, FORZA ITALIA UDC NUOVO PSI LORENZA BONDI, MARCO FALORNI, FRATELLI D’ITALIA BERNARDO MAGGIORELLI, MARCO BALLINI, EMANUELA ANICHINI, SENA CIVITAS CHIARA PARRI IN MERITO AL SISTEMA DI FINANZIAMENTO E LA GESTIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE EROGATI DA ASP NEL TERRITORIO SENESE.

35 MOZIONE 79 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI, PROGETTO S.I.E.N.A. ADRIANO TORTORELLI, ANNA FERRETTI IN MERITO AGLI “INTERVENTI DEL COMUNE DI SIENA DI PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE”.

36 MOZIONE 80 2023 MOZIONE DEI CONSIGLIERI DEI GRUPPI PARTITO DEMOCRATICO GIULIA MAZZARELLI, ALESSANDRO MASI, GABRIELLA PICCINNI, LUCA MICHELI, PROGETTO S.I.E.N.A. ADRIANO TORTORELLI, ANNA FERRETTI, CASTAGNINI SINDACO MASSIMO CASTAGNINI, POLIS GIANLUCA MARZUCCHI, GRUPPO MISTO FABIO PACCIANI IN MERITO ALLA “SITUAZIONE DI CRISI DELL’AZIENDA WHIRPOOL E DELLO STABILIMENTO DI VIALE TOSELLI A SIENA”.