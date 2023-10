Al Politeama al via la rassegna Discipline(s) Educational Kids

Al via da mercoledì 18 ottobre al Teatro Politeama la rassegna “Discipline(s) Educational Kids”, dieci matineé a cura di Ass Timbre/ Teatro a Merenda scuole e Ombre d’Inverno dedicati agli studenti della fascia 3- 14 anni.

L’ offerta, suddivisa per fasce d’età, è differenziata e destinata sia alle scuole dell’infanzia che alle primarie fino alle secondarie di primo grado.

La rassegna, che nel 2002 ha visto oltre 2.000 presenze e che fa parte del più ampio progetto annuale Discipline(s) di Fondazione E.l.s.a/Teatro Politeama, progetto sostenuto dal Ministero della Cultura, nasce dall’unione di due storiche rassegne, Teatro a Merenda Scuole, promossa dall’associazione culturale Timbre con la direzione artistica di Luca Losi, e Ombre d’Inverno delle associazioni Staccia Buratta/Amici di Staggia con la direzione artistica di Marcella Fragapane, rassegne che declinano, ognuna con le sue proposte specifiche, un’ importante offerta di spettacoli scelti sia per il riconosciuto valore artistico che per la capacità di offrire spunti didattici e momenti di crescita.

La rassegna “Discipline(s) Educational Kids” è realizzata in collaborazione con il Comune di Poggibonsi, Istituti didattici Comprensivo 1 e 2 di Poggibonsi.

Il programma della rassegna “Discipline(s) Educational Kids” al Politeama di Poggibonsi

Sul palco del 18 ottobre Teatro a Merenda Scuole CSS Udine, Rumori nascosti, Emanuela Dall’Aglio, Età dai 4 anni agli 8 anni, Durata 50 minuti.

Il 9 novembre al Teatro Politeama Sala Maggiore, per Teatro a Merenda Scuole, i Fratelli Dalla Via presentano SBUM! Yes we cake, spettacolo che si inserisce anche nel cartellone del Festival pedagogia LEF (Durata: 50 minuti, Fascia d’età: 11-14 anni, inizio h 10.00. Massimo 550 spettatori).

Il 27 e il 28 novembre, in sala SET per Ombre d’Inverno Teatro Gioco Vita presenta Ranocchio (Durata 45 minuti circa, Fascia d’età: Dai 2 ai 5 anni, 2 repliche a mattinata, 1 replica 9.30, 2 replica 11.00. Massimo 60 spettatori a replica).

Il 30 novembre nella Sala Maggiore del Politeama, sempre per Ombre d’Inverno, Principio attivo presenta La bicicletta rossa, dai 6 anni e tutto il ciclo primaria (Durata 55 minuti, una replica, ore 10,.Massimo 550 spettatori).

Il 1° dicembre, nella sala minore del Teatro Politeama per Ombre d’inverno, Principio attivo presenta Storia di un uomo e della sua ombra, dai 5 ai 14 anni (Durata 1 ora, N 2 repliche, ore 9.15 e ore 11.00, per max 198 spettatori a replica).

La rassegna si chiude il 7 dicembre nella sala maggiore con Ombre d’inverno e Caro Lupo di Drogheria Rebelot, età dai 3 agli 8 anni (durata 55 minuti, 2 repliche, 1 replica 9.15, 2 replica 11.15, massimo 350 spettatori a replica).

Per informazioni sulla rassegna “Discipline(s) Educational Kids” è possibile chiamare il Teatro Politeama 0577983067 int. 3, per adesioni luca.losi@fondazioneelsa.it.