Laboratori didattici su viale Garibaldi: a Poggibonsi 400 ragazzi disegnano la strada

Ultimi preparativi a Poggibonsi per i laboratori didattici e artistici a cielo aperto su viale Garibaldi che si svolgeranno giovedì 19 ottobre; l’evento, dal titolo “Street for kids. Urban living lab per il nuovo volto di viale Garibaldi”, coinvolge 400 studenti e studentesse nell’ambito del percorso di partecipazione “ABCura. La città cresce con te”, che accompagna la definizione dei progetti finanziati con la nuova programmazione europea.

Uno dei progetti è la riqualificazione di viale Garibaldi. Un investimento di 1,8 milioni di euro per rinnovare pavimentazione, sottoservizi, illuminazione ma anche per dare un nuovo volto alla strada.

Protagoniste dei laboratori didattici saranno circa venti classi delle due scuole di Poggibonsi che si affacciano su viale Garibaldi, le secondarie di primo grado Marmocchi e le primarie Vittorio Veneto.

Le modifiche alla viabilità. Per consentire l’evento vi saranno modifiche temporanee alla viabilità, in vigore dalle 8,15 e fino al termine dell’iniziativa (indicativamente dopo le 17).

In particolare vi saranno: divieto di sosta e di transito su viale Garibaldi dall’intersezione con piazza Matteotti fino a via Bruschettini. Il traffico che arriva da via San Gimignano sarà incanalato verso Borgo Marturi; divieto di transito in via Camaldo con obbligo di svolta a destra per chi proviene da via Cesare Battisti. Sarà predisposta una corsia di passaggio libera per garantire, sempre, il trasporto scolastico, l’uscita dei residenti, il transito di eventuali mezzi di soccorso. Le modifiche saranno in vigore esclusivamente nella giornata del 19 ottobre per consentire i laboratori dei ragazzi.

L’evento “Street for kids. Urban living lab per il nuovo volto di viale Garibaldi”. Il progetto didattico artistico è curato da Avventura Urbana. Sarà realizzato un mosaico a terra che studenti e studentesse disegneranno a partire dalle forme geometriche semplici (rettangolo, quadrato, rombo e triangolo) e dai colori brillanti che richiamano il logo ABCura. Lo faranno con la regia e la supervisione del team di Avventura Urbana e insieme agli insegnanti coinvolti. L’evento sarà strutturato in due momenti. Al mattino il laboratorio sarà dedicato a ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di primo grado e al pomeriggio a bambini e bambine delle scuole primarie. Ad ogni classe sarà assegnata un’area di lavoro per realizzare il proprio disegno con vernici a terra. L’unione dei diversi disegni porterà ad un’opera d’arte urbana lineare lunga 124 metri che per qualche giorno colorerà l’asfalto di viale Garibaldi.

“ABCura. La città cresce con te” è la strategia territoriale del Comune di Poggibonsi, finanziata con il Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027 e FSE+ 2021-2027.

Tutte le informazioni sul percorso di partecipazione:

partecipa.toscana.it/web/abbicura-poggibonsi/home.

Per informazioni e contributi scrivere alla mail: abbicura@comune.poggibonsi.si.it.