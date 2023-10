Ad Abbadia Isola Stefano Ricci e la sua narrazione de La storia dell’uomo

Il complesso monumentale di Abbadia Isola e il MaM – Museo archeologico di Monteriggioni, nuovo centro culturale voluto dall’Amministrazione comunale, arriva al suo terzo appuntamento culturale di questo inizio di autunno presentando, sabato 21 ottobre, ore 18, Sala Ildebrando, lo spettacolare evento di cui sarà protagonista Stefano Ricci: Le quattro stagioni della storia dell’uomo.

Al ritmo cadenzato delle quattro stagioni di Antonio Vivaldi, Ricci, racconterà tra immagini e musica, i quattro momenti fondamentali che hanno caratterizzato l’evoluzione (involuzione?) umana, da scimmia bipede africana ai giorni nostri. Una visione nuova e diversa da quella raccontata sui libri di storia.

Stefano Ricci, antropologo e istrionico protagonista in molte edizioni di Bright – La notte dei ricercatori, è uno straordinario ricostruttore che dirige il Laboratorio di Antropologia presso il DSFTA (Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente) dell’Università di Siena.

Si definisce “una via di mezzo tra uno scienziato e un artista”: al MaM ha restituito i volti dell’etrusco Uomo del Chiostraccio e della signora sepolta agli inizi del XIV secolo nel chiostro dell’abbazia di Abbadia a Isola.

Una sua ricostruzione dei primi Sapiens europei, nel 2016, è stata scelta per la copertina della prestigiosa rivista scientifica “Nature Journal”; un’altra per la copertina del libro sui “Neanderthal”uscito per i tipi della casa editrice olandese Elsevier nel 2023. Una sua foto ha vinto la selezione internazionale nella “General Category” del Wiki Science Competition 2019, concorso mondiale di fotografia scientifica organizzato e promosso dalla piattaforma Wikimedia in tutto il mondo. Ha partecipato a numerosi allestimenti museali italiani ed è collaboratore, in qualità di illustratore scientifico, delle Riviste “Airone”, “Newton”, “Archeologia Viva”.

Le quattro stagioni è il titolo con cui sono noti i primi quattro concerti solistici per violino dell’opera Il cimento dell’armonia e dell’inventione di Antonio Vivaldi. I quattro concerti saranno interpretati dal quartetto d’archi Earthrise composto dai giovanissimi: Benedetta Mignani, violino solista; Aurora Ducchi, secondo violino; Gennaro Scacchioli, viola; Fabia Simini, violoncello. Ogni concerto sarà poi introdotto da quattro sonetti (probabilmente scritti dallo stesso Vivaldi), letti da Stefania Merani.

L’ingresso per Le quattro stagioni della storia dell’uomo di Stefano Ricci è gratuito; si richiede la prenotazione. Info e prenotazioni: 0577 304834; info@monteriggioniturismo.it.