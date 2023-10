Buonconvento, sopralluogo al ponte della Casanova: accelerare conclusione lavori

Sopralluogo da parte del presidente della Provincia di Siena David Bussagli e del sindaco di Buonconvento Riccardo Conti lungo la strada provinciale 34/d nel cantiere dove sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Casanova sul fiume Ombrone.

Un intervento avviato lo scorso 6 settembre e che, per via di lavorazioni complesse sul piano viario, ha obbligato alla chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia con viabilità alternativa fino e fine dei lavori.

“Su questo intervento, così come su tutti quelli su cui la Provincia è attiva, l’impegno da parte della nostra struttura è massimo – sottolinea il presidente della Provincia David Bussagli che si è recato personalmente sul posto per verificare lo stato di avanzamento del cantiere sul ponte della Casanova a Buonconvento -. Il tema dei ponti è centrale per la sicurezza dei cittadini e del territorio e proprio su questo fronte siamo impegnati con l’avvio, fin dal 2022, di un’intensa attività di monitoraggio e interventi programmati nell’ottica della sicurezza infrastrutturale dei ponti sulla nostra rete stradale di competenza. Si tratta di un intervento complesso sul quale stiamo concentrando la massima attenzione per concludere l’intervento il prima possibile”.

“La chiusura del ponte della Casanova sta mettendo in grosse difficoltà tutti gli abitanti dei residenti, delle attività economiche produttive quali aziende, agriturismi e strutture ricettive – ha detto il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti -. Il disagio è ancora maggiore a motivo delle condizioni della strada di Piana che nonostante gli interventi dell’amministrazione non si riesce a mantenere la strada in condizioni buone a motivo del carico di traffico. Occorre concludere quanto prima i lavori con la stagione invernale che è alle porte. Le eventuali piogge e l’ingrossamento del fiume potrebbero essere pericolose a motivo della presenza del ponteggio strutturale che sostiene la campata centrale del ponte.

Inoltre – conclude il sindaco Conti -, sarebbe strategico e fondamentale avere la possibilità di fare un attraversamento pedonale sopra il ponte per ridurre al minimo i disagi dei cittadini che sono costretti a fare la variante anche più volte al giorno. Il comune di Buonconvento è pronto a fare intervenire una ditta per sistemare la strada, non appena le condizioni climatiche lo permetteranno”.

La Provincia di Siena dal 2022, secondo quanto previsto dal ministero delle infrastrutture, ha eseguito il censimento su 480 ponti con luce maggiore o uguale a 2 metri; un’attività che sarà completata entro il mese di dicembre con il censimento di ulteriori 80 ponti.

Parallelamente, una seconda attività ha riguardato l’ispezione primaria di livello 1 su tutti i ponti con luce maggiore o uguale a 6 metri, eseguita su 90 ponti in tutta la provincia.

Rimangono da ispezionare circa 90 ponti. L’ispezione è propedeutica alla definizione della classe di attenzione del ponte e la scadenza è prevista dal decreto ministeriale entro il mese di giugno 2025. Un’attività che la Provincia ha programmato nei piani delle opere pubbliche con 21 interventi sui ponti previsti nel triennio 2021-2023 e 27 interventi negli anni 2024-2029.