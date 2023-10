“Green Hills”: bike sharing tra Valdichiana Senese e Val d’Orcia

Attivato il servizio per vivere la Valdichiana Senese e la Val d’Orcia in modo lento e sostenibile, in sella a una bicicletta classica o a pedalata assistita: il servizio bike sharing “Green Hills” consente di noleggiare una bici in modo completamente automatizzato.

Sono undici le postazioni volute dai 10 sindaci dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e dislocate sul territorio, vicine ai centri storici o posizionate in luoghi strategici che ne facilitino la visita.

Le postazioni sono situate in prossimità dei borghi di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza e San Casciano dei Bagni; due sono situate di fronte alle stazioni ferroviarie di Montepulciano Stazione e Chiusi; una piazzola è collocata vicino al Parcheggio Porta di Follonica a Montefollonico (Torrita di Siena). Altre tre le postazioni che saranno attivate nei prossimi mesi: una nella frazione di Petroio a Trequanda, una a Sarteano e una a Sinalunga.

“Vogliamo favorire la mobilità lenta nel territorio dei 10 Comuni che rappresentiamo dando vita ad un sistema di bike sharing elettrico che permetta di spostarsi sia all’interno di un singolo territorio comunale che di raggiungere gli altri Comuni dell’area – commentano così i sindaci dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese guidati dalla presidente Agnese Carletti -. Si tratta di un progetto sperimentale, finanziato in gran parte intercettando risorse comunitarie gestite del GAL Leader.

La scommessa è quello di calarlo sul territorio di circa 700 km quadrati dei nostri 10 comuni, testimoniando ancora una volta di voler ragionare e promuoverci come un’unica area. Partiamo adesso, in bassa stagione, per testare la funzionalità del circuito, per permettere a tutti i Comuni di ultimare l’installazione delle pensiline e per farci trovare operativi nella prossima stagione”.

Il servizio sarà disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e si può utilizzare tramite l’applicazione “Weelo”, su smartphone sia Android che Apple cercando sulla mappa di “Green Hills” la stazione di bike sharing più vicina. Una volta raggiunta la stazione sarà semplice per il fruitore digitare sull’app il numero della colonnina dalla quale intende prelevare la bici, che andrà sganciata non appena la luce verde lampeggia e viene emessa una sequenza di “bip” accelerati.

La riconsegna del mezzo è altrettanto semplice e può avvenire sia nella stazione di bike sharing dalla quale è stato prelevato che presso una qualsiasi altra stazione “Green Hills”. Per noleggiare una bici, elettrica o muscolare che sia, è necessario pagare con carta di credito, scegliendo tra la modalità ricaricabile o di abbonamento annuale.

Un servizio di semplice utilizzo gestito da Bicincittà Italia ed elaborato nell’ottica di incentivare la scoperta del territorio in bicicletta, in modo lento e sostenibile. “Green Hills” è anche accessibile a tutti, poiché permette a chiunque, sia a coloro che sono allenati e che possono noleggiare una bici muscolare, sia coloro che non lo sono e che possono prendere una e-bike, di esplorare la Valdichiana Senese e la Valdorcia. Si tratta di un servizio aggiuntivo che va ad ampliare il progetto di mobilità sostenibile verso cui il territorio si sta orientando.

Con “Green Hills” viene introdotta una nuova modalità di spostamento che risponde ad una richiesta sempre più crescente di esperienze all’aria aperta. Il noleggio di bici consentirà di raggiungere anche luoghi meno noti del territorio, e questo è un aspetto importante. In alcuni Comuni è già disponibile la rete di percorsi tracciati “Valdichiana Active”, parte della Rete Escursionistica Regionale, da percorrere anche con le biciclette noleggiate dalle stazioni “Green Hills”.

“Green Hills è un’opportunità per promuovere il turismo sostenibile e per contribuire a valorizzare la bellezza di questi territori – ha dichiarato il responsabile commerciale di Bicincittà Italia, Gianluca Pin – Siamo lieti di accogliere Green Hills nel circuito nazionale Weelo e di offrire un modo green e salutare per spostarsi e scoprire la Valdichiana e la Val d’Orcia in modo piacevole e attivo”.

Per saperne di più sul servizio si può visitare la pagina web dedicata su weelo.it/valdichianabikesharing.