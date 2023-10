Polizia Stradale di Siena, controlli straordinari notturni

Controlli straordinari notturni della Polizia Stradale di Siena con 72 persone controllate e una denunciata per guida in stato di ebbrezza.

Nell’ambito delle iniziative volte a prevenire e contrastare la guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o sotto l’effetto di alcol, in vista della “giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada”, che si svolgerà il prossimo 19 novembre la Polizia di Stato ha organizzato, a livello nazionale, nei mesi di ottobre e novembre servizi di controllo mirati.

Per l’occasione la Sezione Polizia Stradale di Siena ha messo in campo tre equipaggi che hanno effettuato nel fine settimana uno specifico servizio di controlli straordinari, al quale hanno partecipato le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e il medico della Polizia di Stato dell’Ufficio Sanitario provinciale, a bordo di un ufficio mobile.

Nel corso dei diversi posti di controllo svolti nella tarda serata nell’immediata periferia di Siena, sono state controllate 72 persone, conducenti di altrettanti veicoli fermati, una delle quali è risultata positiva all’alcol test che è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza con il contestuale ritiro della patente di guida per la successiva sospensione e la decurtazione di 10 punti.

Nei prossimi fine settimana la Polizia Stradale di Siena organizzerà altri servizi analoghi, al fine di garantire sempre una maggiore sicurezza sulle strade e contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti e dell’alcol alla guida dei veicoli.