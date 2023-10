Palio di Siena del 2 luglio 2023: le proposte di sanzione

Le proposte di sanzione per il Palio di Siena del 2 luglio 2023 vinto dalla Contrada della Selva. Con apposite ordinanze firmate dall’assessore delegato alla Giustizia paliesca del Comune di Siena Giuseppe Giordano, in data di oggi, lunedì 9 ottobre, sono stati formulati gli addebiti di contestazione (proposte di sanzione) per il Palio del 2 luglio 2023, su specifici comportamenti ritenuti contrari alle norme impartite dal Regolamento per il Palio. Come da medesimo Regolamento, sono concessi sette giorni per la produzione di memorie a discarico.

