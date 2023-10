Per Silvia Belli due titoli mondiali junior nel nuoto pinnato

La nuotatrice della Virtus Buonconvento Silvia Belli (classe 2006) si è laureata campionessa del mondo junior nei 1000 metri e nei 3000 metri di nuoto pinnato ai Campionati mondiali juniores di nuoto pinnato Cmas a Belgrado in Serbia che si sono tenuti dal 27 al 29 settembre.

Nel km la lotta è stata aperta con le avversarie, una greca e una egiziana, ma nella gara più lunga dei 3000 metri il divario scavato dall’azzurra è stato incolmabile e Silvia Belli ha trionfato in solitario.

A Belgrado la Belli ha poi contribuito in maniera determinante anche alle due medaglie d’argento nelle staffette azzurre 4×150 e 4×1000. È stata l’ennesima grande soddisfazione per la Virtus, regalata da un’atleta che si conferma ai vertici mondiali della disciplina del pinnato; già ad inizio settembre (dall’11 al 17) ai Mediterranean Beach Games in Grecia a Haraklion, Silvia si era presa un oro nella 2 km e un argento nei 200, distanza in cui è pure primatista italiana. Ma non solo, ai campionati mondiali under 18 in Egitto a Il Cairo, dal 19 al 24 giugno, la Belli aveva già preso un bronzo nei 400 metri, a conferma della sua duttilità, con prestazioni eccellenti sia in vasca che in acque libere.

Per lei non si contano più i titoli tricolori che si sono susseguiti nel corso della stagione, portandola in pianta stabile nella nazionale azzurra nel 2023. Dopo un breve periodo di meritato riposo, dopo i due titoli mondiali Silvia Belli si ritufferà per gli allenamenti di nuoto e le gare in vasca, prima di vestire nuovamente i panni del fenomeno del nuoto pinnato.