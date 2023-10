Il 20 ottobre si celebra la Giornata mondiale per la cura dell’Osteoporosi e anche l’Aou Senese aderisce all’iniziativa con visite ed esami specifici rivolti soprattutto alle donne in menopausa e a coloro che non hanno mai fatto una valutazione clinica.

In particolare, all’Azienda ospedaliero-universitaria Sienese, in occasione della Giornata mondiale per la cura dell’Osteoporosi, i professionisti della Medicina Interna e della Complessità, diretta dal professor Stefano Gonnelli, e della Reumatologia, diretta dal professor Bruno Frediani, effettuano esami densitometrici con metodica REMS (senza radiazioni ionizzanti): tali valutazioni si svolgono il 20 ottobre, dalle ore 15 alle 18, nell’ambulatorio della Densitometria ossea, situato al lotto 3, piano -4, con la disponibilità di 20 esami.

Prenotazioni già attive, fino ad esaurimento posti, al numero 0577 585360: risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Referente della Giornata mondiale per la cura dell’Osteoporosi all’Aou Senese è la dottoressa Carla Caffarelli.