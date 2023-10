Bus Siena, dal 9 ottobre novità per servizi urbani ed extraurbani

In seguito ai quotidiani monitoraggi condotti da Autolinee Toscane sul livello dei servizi scolastici e grazie anche alle preziose segnalazioni degli utenti raccolte tramite il Servizio clienti aziendale durante le prime settimane di scuola, sono stati recepiti alcuni ritocchi ai servizi bus urbani ed extraurbani che, d’intesa con gli enti concedenti il servizio (Comune, Provincia e Regione Toscana) nonché con il provveditorato agli studi, saranno in vigore da lunedì 9 ottobre 2023 nel bacino di Siena.

Per quanto riguarda i servizi extraurbani, si tratta delle linee FT2 (area Chiusi, Montepulciano e Chianciano), ST5 (area Montepulciano), FT5 (area Montepulciano, Sarteano, Chiusi), T10 (area Chiusi, Cetona), 107 (zona Asciano/Serre di Rapolano-Siena), 112 (San Quirico d’Orcia-Siena), 116 (Monticiano-Siena) e 125 (Radda/Castellina in Chianti-Siena): alcune corse sia per quanto riguarda la fascia di entrata mattutina a scuola che di uscita pomeridiana prevederanno un ritocco agli orari nell’ordine di pochi minuti, funzionali alle esigenze degli studenti.

Per i servizi urbani, saranno interessati quelli di Chiusi (linee T61 e T62) e quelli di Siena (linea 589, con intensificazione corse tra Colonna San Marco e piazza Indipendenza; linea 573, con variazioni di percorso della corsa delle 14.05 da Ravacciano per l’Autostazione; linee 505, s26, s22, s30, s31, s32, s33, s34, s35).

Infine, a Siena fino a tutto lunedì 16 ottobre 2023, sarà chiusa al transito via Fontebranda (nell’intero tratto tra il bar Blandis e Porta Fontebranda): il capolinea di piazza Indipendenza è quindi trasferito in via Tozzi. Le linee s21, s54, 589 e 637 da Colonna San Marco transitano in Strada di Pescaia, via Sauro, via Franci, via Tozzi (capolinea) da dove ripartono allo stesso orario previsto da piazza Indipendenza, transitando da via Curtatone, via Veneto, via Montesanto, via Battisti, Strada di Pescaia e Colonna S. Marco. Le fermate lungo via Esterna Fontebranda, via Fontebranda e piazza Indipendenza saranno temporaneamente sospese.

Il quadro completo delle variazioni di orario dei bus urbani ed extraurbani di Siena ed i relativi dettagli possono essere consultati nell’area Avvisi del sito at-bus.it.