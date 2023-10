Domenica 22 ottobre a Siena il secondo mercato straordinario del 2023

Si terrà domenica 22 ottobre la seconda edizione straordinaria 2023 del mercato settimanale nell’anello della Fortezza Medicea di Siena.

Lo ha deciso oggi, giovedì 5 ottobre, la Giunta comunale, approvando la delibera presentata dall’assessore al turismo, comunicazione e commercio, Vanna Giunti. Non si tratta dell’unico provvedimento adottato: la Giunta ha accolto, infatti, anche la richiesta della Commissione di Mercato di recuperare nella giornata di domenica 10 dicembre il mercato del 16 agosto che, come prevede il regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, non può essere effettuato nel giorno in cui si corre il Palio.

Inoltre, la Commissione aveva chiesto, raccogliendo le richieste dei commercianti interessati, di poter effettuare regolarmente il mercato anche mercoledì 1° novembre, festa di Ognissanti: una richiesta approvata dalla giunta dopo il parere favorevole rilasciato da Polizia Municipale, Sei Toscana, Servizio mobilità e trasporti e Servizio manutenzione infrastrutture.

Saranno, pertanto, tre le date per lo svolgimento del mercato delle merci di viale XXV Aprile a Siena: domenica 22 ottobre con l’edizione straordinaria dalle 7 alle 19, mercoledì 1° novembre dalle 7 alle 14 e domenica 10 dicembre dalle 7 alle 14.

Per quanto riguarda il mercato straordinario del 22 ottobre, i commercianti dei settori alimentare e piante-fiori potranno lasciare la zona del mercato nel rispetto del consueto orario, e cioè alle 14: una scelta dettata dalla deperibilità e dalla quantità delle merci “purché sussista la possibilità di abbandonare il mercato senza creare disagio agli altri operatori e agli utenti”.