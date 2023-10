La PittaRosso Pink Parade a Monteroni d’Arbia

Doppio appuntamento fra sport e solidarietà domenica 8 ottobre a Monteroni d’Arbia: la giornata sarà animata dalla terza edizione della PittaRosso Pink Parade, camminata di 5 Km a sostegno di Pink is Good – progetto della Fondazione Veronesi che conta sulla partnership con PittaRosso per sostenere la ricerca scientifica contro i tumori femminili e l’importanza della prevenzione – e dalla tappa della Walking Francigena Ultramarathon, camminata non competitiva che partirà da Acquapendente e si concluderà a Siena, in Piazza del Campo, con sette percorsi di diversa lunghezza da percorrere nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 ottobre.

La PittaRosso Pink Parade vedrà la partecipazione di oltre duemila persone, con ritrovo alle ore 9.30 in piazza della Resistenza e partenza alle ore 10 per un percorso che attraverserà il paesaggio delle Crete Senesi nelle zone circostanti Monteroni d’Arbia. Il percorso toccherà una parte dell’itinerario delle Strade Bianche, in direzione del Castello di San Fabiano, e tornerà, attraverso il Parco della Gora, in piazza della Resistenza.

Qui sarà allestito un punto ristoro grazie alla collaborazione di alcune associazioni del territorio (AMA, Le Vele, Le Masse e Confraternita di Misericordia) e ai prodotti offerti da alcune aziende, mentre la Pubblica Assistenza Valdarbia ha messo a disposizione un’ambulanza per il primo soccorso. In piazza della Resistenza, inoltre, sarà presente un camper dell’Azienda Usl Toscana Sud Est per effettuare lo screening gratuito per l’Epatite C nell’ambito della campagna TestiamoCi promossa dalla Regione Toscana.

Per una migliore logistica, si consigliano i parcheggi presso Papillon78, Coop e lo stadio comunale “Lido Gagliardi”. Gli organizzatori ringraziano l’amministrazione comunale, la Polizia Municipale e i numerosi volontari che, per l’occasione, allestiranno e offriranno il loro tempo libero nel nome della ricerca, della prevenzione e della partecipazione.

La tappa della Walking Francigena Ultramarathon, nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare i territori attraversati dalla Via Francigena dall’alto Lazio alla città di Siena, partirà nella tarda mattinata di domenica 8 ottobre dalla Grancia di Cuna e arriverà in Piazza del Campo con un percorso breve proposto per la prima volta e pensato anche per famiglie con bambini.

La Walking Francigena Ultramarathon è organizzata dai Comuni di Siena e Acquapendente e dal Gruppo trekking senese, mentre la tappa che tocca Monteroni d’Arbia conta sulla collaborazione dell’amministrazione comunale che ha organizzato, per il momento della partenza, un breve intervento dello storico locale Augusto Codogno dedicato alla storia di Cuna e dell’antico granaio.

“Il Comune di Monteroni d’Arbia – afferma il sindaco, Gabriele Berni – è lieto di ospitare un altro fine settimana di eventi all’insegna della socialità, dello sport e della solidarietà che vedranno ancora la partecipazione attiva delle nostre associazioni, sempre pronte a collaborare. Ringrazio gli organizzatori, la Polizia Municipale, le nostre associazioni e tutti coloro che daranno il loro contributo allo svolgimento delle due iniziative”.