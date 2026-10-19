Colle di Val d’Elsa: nuova sala del commiato a Colle Bassa 

Una nuova sala del commiato a Colle Bassa, un nuovo centro dedicato agli anziani e un intervento di riqualificazione dell’area davanti alla sede della Pubblica Assistenza in via Liguria.

Comune di Colle di Val d’Elsa e Pubblica Assistenza annunciano un percorso condiviso che consentirà di dare una nuova organizzazione ad alcuni spazi e servizi rivolti alla comunità.

La Pubblica Assistenza ha acquisito i locali precedentemente destinati all’attività di fioreria presso il cimitero di Colle Bassa. Gli spazi saranno destinati alla realizzazione della nuova sala del commiato, laica ed aperta a tutte le confessioni religiose, creando così un luogo specificamente dedicato all’accoglienza delle famiglie e al saluto dei propri cari, in una collocazione direttamente connessa all’area cimiteriale.

La nuova soluzione consente inoltre di ripensare il progetto inizialmente previsto presso la sede della Pubblica Assistenza in via Liguria. Gli spazi che avrebbero dovuto ospitare la sala del commiato saranno infatti destinati alla realizzazione di un centro anziani, con l’obiettivo di creare un nuovo luogo di socialità, incontro e aggregazione a disposizione della popolazione anziana della città.

Nell’ambito dell’intesa, è previsto anche l’intervento di asfaltatura e sistemazione della parte antistante la sede della Pubblica Assistenza in via Liguria, migliorando l’accessibilità e la qualità complessiva dell’area.

“Questa collaborazione, che consente anche un consistente sforzo economico dell’associazione, ci consente di dare risposta a più esigenze della città nello stesso momento – dichiara il Sindaco Piero Pii –. Da una parte viene individuata una collocazione più funzionale per la sala del commiato, in prossimità del cimitero di Colle Bassa; dall’altra si libera l’opportunità di destinare gli spazi di via Liguria a un nuovo centro per gli anziani. È un risultato che nasce dal confronto e dalla capacità di trovare soluzioni concrete, valorizzando gli spazi disponibili e rafforzando i servizi rivolti alla comunità. A questo si aggiunge l’impegno per la sistemazione dell’area davanti alla sede della Pubblica Assistenza, che rappresenta un ulteriore intervento di riqualificazione”.

“L’acquisto dei locali presso il cimitero di Colle Bassa rappresenta per la Pubblica Assistenza un investimento importante e una scelta che riteniamo possa offrire alla città un servizio adeguato e rispettoso in un momento particolarmente delicato per le famiglie – afferma il Presidente della Pubblica Assistenza Alessandro Rolandi –. La collaborazione con il Comune ci permette inoltre di ripensare gli spazi presso la nostra sede e di metterli a disposizione per un progetto rivolto agli anziani. È una scelta coerente con la nostra storia e con la funzione sociale che la Pubblica Assistenza svolge da sempre sul territorio”.

Si tratta quindi di un insieme di interventi che nasce dalla collaborazione tra Amministrazione comunale e Pubblica Assistenza e che permette di rispondere contemporaneamente a esigenze diverse: dotare Colle di Val d’Elsa di una sala del commiato collocata in un luogo funzionale e adeguato, valorizzare gli spazi della sede di via Liguria e creare un nuovo servizio rivolto agli anziani. Comune e Pubblica Assistenza proseguiranno nelle prossime fasi il lavoro necessario alla realizzazione degli interventi, condividendone tempi e modalità operative.