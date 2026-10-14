“Siena Incanta”, si accende il Natale a Siena

Siena si accende per il Natale: la città si prepara a vivere il periodo più suggestivo dell’anno trasformando il suo straordinario patrimonio storico e artistico in un’esperienza da condividere con senesi e visitatori. L’edizione 2026/2027 di “Siena Incanta – il Natale si accende” è il programma degli eventi pensato dal Comune di Siena per le festività. Da sabato 28 novembre fino a domenica 10 gennaio eventi, mostre, iniziative culturali e concerti animeranno la città e i quartieri, coinvolgendo direttamente i cittadini e chi sceglierà Siena per il Natale. Non mancano le iniziative per i più giovani come la “Cittadella del divertimento” con la pista del ghiaccio ai giardini de La Lizza e per le famiglie, con il ritorno del “Family Park” all’interno di Villa Rubini. Il brindisi di Capodanno sarà invece con il concerto di Francesco Gabbani in Piazza del Campo.

Il cartellone natalizio è stato presentato questa mattina, mercoledì 14 ottobre, all’interno della Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, in Piazza del Campo a Siena. Presenti il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, l’assessore al turismo, Vanna Giunti, l’assessore al commercio, Lorenzo Loré, l’assessore alla famiglia, Micaela Papi, e il direttore artistico dei teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli.

Le dichiarazioni.

Nicoletta Fabio, Sindaco di Siena

“Con ‘Siena Incanta – Il Natale si accende’ vogliamo rafforzare il brand Siena, raccontando e promuovendo la bellezza della nostra città attraverso un progetto capace di unire cultura, arte, tradizioni e accoglienza. Siena possiede un patrimonio straordinario, che durante le festività natalizie può diventare ancora di più un’esperienza da vivere, non soltanto da ammirare: le piazze, le strade, i monumenti e i luoghi della cultura si trasformano in uno scenario nel quale cittadini e visitatori possono ritrovare il piacere di stare insieme e lasciarsi sorprendere. La nostra scommessa è puntare su una proposta culturale di respiro internazionale, che trovi proprio nello straordinario patrimonio storico e artistico di Siena il suo principale punto di forza. In questa prospettiva assumono un ruolo centrale le grandi mostre che sarà possibile visitare tra Palazzo Pubblico e Santa Maria della Scala, dando vita a un dialogo suggestivo tra epoche, linguaggi e sensibilità differenti. Dalla figura di Santa Caterina da Siena alla spiritualità contemporanea di Julian Lennon, fino all’opera di Alessandro Franchi, artista profondamente legato alla nostra città, che ha contribuito a definire l’estetica moderna del Corteo Storico del Palio. Tre percorsi capaci di raccontare Siena attraverso la sua storia, la sua dimensione spirituale e la sua identità artistica, aprendola al tempo stesso a uno sguardo contemporaneo e internazionale. Il cartellone degli eventi nasce proprio con questa ambizione: dare una cornice comune alle tante occasioni di incontro, spettacolo e intrattenimento, valorizzando l’identità senese e offrendo a tutti nuovi motivi per vivere la città durante il periodo più suggestivo dell’anno. A questa proposta si affianca una precisa strategia di destination marketing, attraverso la quale intendiamo promuovere Siena come destinazione turistica nel suo complesso, andando oltre la valorizzazione dei singoli eventi. Abbiamo scelto di puntare su importanti portali turistici e su azioni di marketing e comunicazione ad ampio raggio, capaci di raggiungere anche il pubblico internazionale, grazie a una stretta sinergia con le strutture ricettive e gli operatori del territorio. L’obiettivo è costruire una promozione coordinata, che metta a sistema le nostre eccellenze e trasformi la visibilità della città in nuove opportunità di attrazione turistica. Vogliamo che il Natale a Siena sia un’esperienza riconoscibile, capace di coniugare la nostra storia con una proposta culturale viva e contemporanea, rafforzando l’immagine della città anche al di là dei confini nazionali”.

Vanna Giunti, assessore al turismo del Comune di Siena

“Il periodo natalizio rappresenta un’importante occasione per invitare a scoprire Siena attraverso un’esperienza che va oltre la visita ai suoi luoghi più conosciuti. La nostra città, con il suo centro storico riconosciuto Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, costituisce un richiamo per visitatori provenienti da ogni parte del mondo. Con ‘Siena Incanta – Il Natale si accende’ vogliamo valorizzare ulteriormente questa unicità, proponendo un calendario capace di intrecciare la bellezza dei nostri luoghi con eventi, spettacoli e iniziative che animano le piazze e le vie del centro storico. In questo contesto, anche l’arredo urbano natalizio assume un significato particolare: non soltanto un elemento decorativo, ma uno strumento per esaltare e accompagnare la bellezza del nostro patrimonio, attraverso un’atmosfera suggestiva che sappia rispettare l’identità della città e, allo stesso tempo, offrirne una chiave di lettura nuova e affascinante. Il riconoscimento Unesco rappresenta un valore aggiunto fondamentale nella promozione internazionale di Siena e vogliamo che il Natale diventi un’ulteriore opportunità per rafforzare questa attrattività, offrendo ragioni diverse per scegliere la nostra città durante le festività, favorendo una permanenza più ricca e coinvolgente e stimolando la curiosità di chi torna a visitarla, così come di chi la scopre per la prima volta. L’obiettivo è mettere in relazione cultura, tradizioni, accoglienza e bellezza, affinché chi arriva a Siena possa portare con sé non soltanto il ricordo di un patrimonio straordinario, ma anche quello di un’esperienza autenticamente vissuta. Per questo abbiamo scelto di presentare con un certo anticipo il programma complessivo, che potrà essere arricchito da ulteriori iniziative, così da consentire ai turisti, anche internazionali, di organizzare con la dovuta tranquillità un soggiorno di più notti e vivere pienamente tutto ciò che Siena ha da offrire”.

Lorenzo Loré, assessore al commercio del Comune di Siena

“Il Natale è un momento fondamentale per il tessuto commerciale cittadino e ‘Siena Incanta – Il Natale si accende’ vuole contribuire a rendere Siena viva, frequentata e attrattiva, creando occasioni di incontro che coinvolgano residenti, visitatori e operatori economici. Un calendario condiviso di iniziative può accompagnare le persone alla scoperta delle attività del centro storico, valorizzando i negozi, le botteghe, l’artigianato e le produzioni del territorio. In questo quadro, il Mercato nel Campo rappresenta un appuntamento di particolare rilievo: una manifestazione che richiama la storia commerciale di Siena e la ripropone in una veste capace di mettere in risalto la qualità dei prodotti, il lavoro degli operatori e le eccellenze locali. Inserirlo all’interno del cartellone natalizio significa riconoscerne il valore e rafforzare il legame tra tradizione e sviluppo economico. Inoltre quest’anno sarà un’edizione lunga cinque giorni. La nostra attenzione è rivolta a un Natale che sappia creare movimento e opportunità per le imprese, sostenendo il commercio di prossimità e facendo della vitalità del centro storico un elemento essenziale dell’esperienza senese”.

Micaela Papi, assessore alla famiglia del Comune di Siena

“Il Natale è soprattutto un tempo da condividere, nel quale le famiglie e i bambini devono poter trovare occasioni di incontro, gioco e partecipazione. Per questo il ritorno del villaggio di Natale a Villa Rubini Manenti rappresenta un elemento importante di ‘Siena Incanta – Il Natale si accende’: vogliamo offrire uno spazio accogliente nel quale vivere la magia delle feste, stare insieme e prendere parte ad attività pensate per le diverse esigenze delle famiglie. Con il Natale Family Park, il parco di Villa Rubini Manenti si conferma un luogo da vivere e valorizzare, capace di unire animazione, laboratori, momenti educativi e iniziative inclusive. L’attenzione ai bambini e al sostegno concreto alle famiglie è parte integrante del progetto: il divertimento si accompagna così alla possibilità di creare relazioni, favorire la socialità e rafforzare il senso di comunità. Vogliamo che questo spazio sia un punto di riferimento durante le festività, un luogo nel quale i più piccoli possano sentirsi protagonisti e le famiglie trovare occasioni di serenità, condivisione e partecipazione alla vita della città”.

Vincenzo Bocciarelli, direttore artistico dei Teatri di Siena

‘Siena Incanta – Il Natale si accende’ è un invito a vivere la città attraverso la meraviglia dell’arte e della cultura. Abbiamo immaginato un percorso capace di trasformare Siena in un grande palcoscenico, dove i teatri dialogano con le piazze, le strade e i luoghi simbolo del nostro patrimonio, dando vita a un’esperienza che coinvolge cittadini e visitatori. Un cartellone natalizio che vedrà protagonisti anche grandi nomi dello spettacolo italiano, a partire da Luca Zingaretti, che sarà sul palco dei Rinnovati con ‘Marco Polo e le città invisibili’, passando per Fabio Troiano e Anna Galiena, interpreti di ‘A casa tutti bene’, fino agli spettacoli che porteranno in scena la fantasia e la magia del teatro, come ‘Topo Gigio Il Musical’. Senza dimenticare la musica, la danza e le tante proposte pensate per le famiglie e per i più giovani. Il Natale è il momento ideale per riscoprire la capacità dell’arte di emozionare, creare connessioni e avvicinare le persone, facendo della bellezza un’esperienza condivisa. La nostra tradizione diventa così il punto di partenza per una proposta culturale di ampio respiro, capace di parlare a pubblici differenti e a generazioni diverse. Il desiderio è che ogni appuntamento rappresenti un’occasione per lasciarsi sorprendere, per guardare Siena con occhi nuovi e per sentirsi parte di una comunità che riconosce nella cultura un elemento fondamentale della propria identità. Perché la magia del Natale non risiede soltanto nelle luci che accendono la città, ma soprattutto nelle emozioni che siamo capaci di vivere e condividere insieme”.

Il programma. Si comincia sabato 28 novembre con l’accensione delle luminarie in città e degli alberi di Natale che saranno posizionati nei quartieri periferici. Gli eventi di “Siena Incanta – Il Natale si accende” andranno avanti poi fino a domenica 10 gennaio, quando lo spettacolo “Il lago dei cigni” al Teatro dei Rinnovati chiuderà idealmente il cartellone. A caratterizzare il programma la cinque giorni (novità assoluta) dell’edizione 2026 de “Il Mercato nel Campo”, quindi la notte di San Silvestro che vedrà il concerto di Francesco Gabbani in Piazza del Campo, lo spettacolo itinerante “Magnifico Incanto” (previsto per sabato 5 dicembre), l’evento dedicato al panforte in programma sabato 12 dicembre e “The White Christmas Stars”, un flash mob in Piazza del Campo venerdì 18 dicembre che coinvolgerà l’associazionismo senese. Da sabato 5 dicembre apriranno il “Natale Family Park” (il Villaggio di Natale all’interno di Villa Rubini) e la “Cittadella del divertimento” con la pista del ghiaccio ai giardini de La Lizza. E poi tanto altro: il tradizionale Albero dei gruppi piccoli delle Contrade, il concerto di Capodanno al teatro dei Rinnovati, il Coro Archinote nella Sala del Mappamondo, la Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza del Campo. Fanno parte del cartellone gli spettacoli della stagione teatrale dei Teatri di Siena, curata dal direttore artistico Vincenzo Bocciarelli, e le mostre “Alessandro Franchi nella Siena tra Otto e Novecento” dal 30 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027 ai Magazzini del Sale e Museo Civico, “Whispers – A Julian Lennon Retrospective” dal 4 dicembre 2026 al 4 luglio 2027 al Santa Maria della Scala, “Gabriele Diversi” dal 15 novembre 2026 al 12 gennaio 2027 presso la Galleria G.O. (Cesare Olmastroni) e “Santa Caterina – Estasi e Ardore” dal 28 novembre 2026 al 30 marzo 2027 al Santa Maria della Scala. Inoltre sono previste visite guidate gratuite per le scuole e le famiglie durante le festività natalizie alla stessa mostra “Alessandro Franchi nella Siena tra Otto e Novecento” e all’interno di Museo Civico e Chiesa di Sant’Agostino.

Francesco Gabbani. Cantautore, polistrumentista e artista multiplatino (12 dischi di platino e 4 dischi d’oro), è autore di grandi successi come “Amen” (platino), con la quale ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria ‘Nuove Proposte’, “Occidentali’s Karma” (sei dischi di platino), con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 2017 nella categoria ‘Big’, “Tra le granite e le granate” (2 dischi di platino), e “Viceversa” (2 dischi di platino) classificatasi seconda al Festival di Sanremo nel 2020. Con i suoi brani supera i 700 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ha scritto canzoni per grandi artisti tra i quali Mina, Celentano e Ornella Vanoni e colonne sonore originali. Per la seconda edizione è giudice di “X Factor”, il popolare talent show di Sky.

Info.Tutte gli aggiornamenti, le informazioni e il calendario di “Siena Incanta – Il Natale si accende” sono disponibili sul sito www.visitsiena.it, sulla pagina Instagram @visitsienaofficial e sulla pagina Facebook “Visit Siena”.

Questo il programma completo degli eventi, delle mostre e delle attività di “Siena Incanta – Il Natale si accende”.

Sabato 28 novembre, ore 17

Accensione delle luminarie

Sabato 28 novembre, ore 21; domenica 29 novembre, ore 17

Teatro dei Rinnovati

“Marco Polo e le città invisibili”

con Luca Zingaretti

Da domenica 29 novembre a mercoledì 6 gennaio, dalle ore 10 alle ore 20

Piazza Matteotti, piazza Gramsci, viale XXV Aprile

Mercatini di Natale

Domenica 29 novembre dalle ore 7 alle ore 19

Viale XXV Aprile

Mercato straordinario delle merci

Giovedì 3 dicembre, ore 21

Teatro dei Rozzi

“Pinocchio” – Prima nazionale

con Vincenzo Bocciarelli

Venerdì 4 dicembre, ore 21

Teatro dei Rozzi

Micat in Vertice – Accademia Chigiana

“Le storie di San Francesco. Dai Fioretti a Umberto Eco“

Venerdì 4 e sabato 5 dicembre, ore 21; domenica 6 dicembre, ore 17

Teatro dei Rinnovati

“Brother to Brother dall’Etna al Fuji“

Da venerdì 4 a martedì 8 dicembre dalle ore 8 alle ore 20

Piazza del Campo

Il Mercato nel Campo

Da venerdì 4 a mercoledì 23 dicembre

Logge di Piazza Indipendenza

Mercatino degli Hobbisti Crea e Dimostra

Da sabato 5 dicembre a martedì 22 dicembre

Strada Massetana Romana

Mercatino degli Hobbisti Crea e Dimostra

Sabato 5 dicembre, ore 17.30

Spettacolo Itinerante

“Magnifico Incanto”

Da sabato 5 dicembre a martedì 5 gennaio, dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19.30, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.30 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.30

Martedì 8 dicembre e venerdì 1 gennaio dalle ore 16 alle ore 19.30

Villa Rubini

Family Park – Villaggio di Natale

Da sabato 5 dicembre a domenica 31 gennaio dalle ore 10 alle ore 20

Giardini de La Lizza

Cittadella del Divertimento

Lunedì 7 dicembre, ore 17.30

Piazza del Campo

Coro Gospel

Lucrezia’s One Voice Association

Mercoledì 9 dicembre, ore 18

Teatro dei Rinnovati

“Tutti in scena, c’era una volta uno spettacolo favoloso“

Venerdì 11 dicembre, ore 21

Palazzo Chigi Saracini

Micat in Vertice – Accademia Chigiana

“Synthesis”

Venerdì 11 e sabato 12 dicembre, ore 21; domenica 13 dicembre, ore 17

Teatro dei Rinnovati

“A casa tutti bene”

con Fabio Troiano e Anna Galiena

Sabato 12 dicembre, ore 10

Piazza del Campo e Cortile del Podestà

Accensione Albero da parte dei gruppi piccoli delle 17 Contrade

Sabato 12 dicembre, orario da definire

Evento dedicato al Panforte nell’arte

coorganizzato con Co.Ri.Panf.

Domenica 13 dicembre dalle ore 10 alle ore 20

Viale Maccari

Mercatino degli Hobbisti Alternativa Creativa

Domenica 13 Dicembre

Pian dei Mantellini

Fiera di Santa Lucia

Lunedì 14 dicembre, ore 18

Sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico

“Canti d’Incanti – Siena e Sardegna tra cori e cuore”

Martedì 15 dicembre, ore 19

Teatro dei Rozzi

“Sinfonico Incanto“

Mercoledì 16 dicembre, ore 18

Spettacolo itinerante

Marching Band del Liceo Musicale Piccolomini

Giovedì 17 dicembre, ore 17.30

Teatro dei Rinnovati

Concerto di Natale e apertura anno accademico Istituto Rinaldo Franci

Venerdì 18 dicembre, ore 18

Piazza del Campo

“The White ChristmasStars”, flash mob dell’associazionismo senese

Sabato 19 dicembre, ore 17 e ore 21; domenica 20 dicembre, ore 17

Teatro dei Rinnovati

“Topo Gigio – Il Musical”

Martedì 22 dicembre, ore 21

Teatro dei Rozzi

“Un bar di paese“

Mercoledì 23 dicembre, ore 21

Cattedrale metropolitana di Santa Maria Assunta

Micat in Vertice

“O Emmanuel” – Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”/Lorenzo Donati

Giovedì 31 dicembre dalle ore 21

Piazza del Campo

Ultimo dell’anno a Siena con il concerto di Francesco Gabbani

Venerdì 1 gennaio, ore 18

Teatro dei Rinnovati

Concerto di Capodanno

Domenica 3 gennaio, ore 17

Teatro dei Rinnovati

“Virtual Reality”

Mercoledì 6 gennaio, ore 17

Piazza del Campo

Befana dei Vigili del Fuoco

Venerdì 8 gennaio, ore 21

Teatro dei Rozzi

Micat in Vertice

Cuarteto Casals

Venerdì 8 e sabato 9 gennaio, ore 21

Domenica 10 gennaio, ore 17

Teatro dei Rinnovati

“Il lago dei cigni” con il Balletto di Siena

Calendario Mostre

“Alessandro Franchi nella Siena tra Otto e Novecento” dal 30 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027

Palazzo Pubblico – Magazzini del Sale e Museo Civico

“Whispers – A Julian Lennon Retrospective”dal 4 dicembre 2026 al 4 luglio 2027

Santa Maria della Scala

“Gabriele Diversi” dal 15 novembre 2026 al 12 gennaio 2027

Galleria G.O. (Cesare Olmstroni)

mostra conclusiva del bando artisti under 35 (H2O)

“Santa Caterina – Estasi e Ardore” dal 28 novembre 2026 al 30 marzo 2027

Santa Maria della Scala

ATTIVITA’

Visite guidate al Museo Civico – vacanze natalizie

gratuite su prenotazione

Visite guidate alla mostra su Alessandro Franchi – vacanze natalizie

gratuite su prenotazione

Visite guidate alla Chiesa di Sant’Agostino – vacanze natalizie

gratuite su prenotazione

Visite educative e didattiche per scuole e famiglie al Museo Civico (a tema natalizio)

gratuite su prenotazione