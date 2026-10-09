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venerdì, 9 Ottobre 2026
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Siena Awards Photo Festival, la Cappella di Piazza e Fonte Gaia si illuminano di giallo

Sabato 10 ottobre un’illuminazione speciale accompagna le giornate inaugurali della dodicesima edizione del festival internazionale di fotografia
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La Cappella di Piazza del Campo e Fonte Gaia si illumineranno di giallo domani, sabato 10 ottobre, per accompagnare le giornate inaugurali della dodicesima edizione di “Siena Awards Photo Festival“, contribuendo a valorizzare due dei monumenti più rappresentativi della città. La manifestazione internazionale dedicata alla fotografia è iniziata lo scorso 28 settembre e si concluderà il 1 dicembre.

L’illuminazione si inserisce nel programma di iniziative che animeranno il centro storico in occasione di Siena Awards, un appuntamento di respiro internazionale che, attraverso mostre, installazioni ed eventi, richiama ogni anno a Siena fotografi, professionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Il Comune di Siena partecipa anche quest’anno in qualità di coorganizzatore della manifestazione, promossa dall’Art Photo Travel Association, confermando il proprio sostegno a un’iniziativa capace di coniugare cultura, valorizzazione del patrimonio cittadino e promozione turistica del territorio.



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