Alluvioni 2024, a Siena domande per gli ulteriori contributi

È possibile presentare domanda per ottenere un ulteriore contributo destinato al ripristino dei danni subiti dal patrimonio edilizio privato in occasione degli eventi alluvionali del 17 e 18 ottobre 2024. Il termine per la presentazione delle richieste è fissato al 27 novembre 2026.

La misura riguarda i soggetti che avevano già effettuato la prima segnalazione dei danni attraverso il Modulo B1 o la relativa procedura online predisposta dal Dipartimento di protezione civile attraverso il portale della Regione Toscana. I contributi sono destinati, secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa, agli interventi di ripristino degli immobili danneggiati e, nei casi previsti, anche a mobili e arredi.

Per gli immobili situati nel territorio comunale di Siena, la domanda deve essere presentata al Comune, corredata dalla documentazione richiesta, secondo una delle seguenti modalità: consegna a mano, presentando direttamente i documenti all’Ufficio Protocollo in Piazza del Campo 1; posta raccomandata A/R, spedendo i moduli tramite raccomandata con avviso di ricevimento (in questo caso fa fede la data del timbro dell’ufficio postale di partenza) a Comune di Siena – Piazza del Campo, 1 – 53100 Siena; posta elettronica certificata, inviando una mail a [email protected] (fa fede la data e l’ora dell’invio del messaggio).

Tutte le informazioni, la modulistica e le indicazioni dettagliate per la presentazione della domanda sono disponibili alla pagina https://www.regione.toscana.it/-/eccezionali-eventi-meteorologici-settembre-ottobre-2024#sezione-3.