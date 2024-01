Castelnuovo Berardenga, al Teatro Alfieri Arianna Porcelli Safonov in Fiabafobia

Sabato 27 gennaio, alle 21 e 15, la performer e scrittrice romana Arianna Porcelli Safonov salirà sul palco del Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga con l’irriverente monologo comico ‘Fiabafobia’, una collana di racconti che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona, “a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti. – spiega l’attrice -. Fiabafobia è stata scritta per ridere e per pensare sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere e di pensare”.

La stagione teatrale è promossa dal Comune di Castelnuovo Berardenga e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, riconosciuta dal Ministero della Cultura come primo Circuito Multidisciplinare in Italia per il 2023, con la direzione artistica de Lo Stanzone delle Apparizioni.

I biglietti dello spettacolo di Arianna Porcelli Safonov al Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga: intero € 14; ridotto € 12 per over 65, under 12, soci Coop, possessori Carta dello spettatore FTS (solo per i biglietti); ridotto € 8 per studenti delle Università possessori della Carta dello Studente della Toscana e “biglietto futuro” under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze. La biglietteria apre un’ora prima degli spettacoli.

Info e prenotazioni: telefonare allo 0577 351345, oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 331 3964978.

