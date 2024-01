Siena Jazz, al via un nuovo corso di arpa con Stefania Scapin

Sono aperte le iscrizioni all’Accademia Siena Jazz al nuovo corso di arpa della docente Stefania Scapin, inserito nella nuova offerta didattica che si è aperta da questo gennaio. Il corso è compatibile con i neofiti della materia e con chi ha già dimestichezza con la tecnica dello strumento e il repertorio classico, con un nuovo approccio che permette di legarsi con la musica contemporanea. Innovazione e tradizione si uniscono in questo nuovo corso che arricchisce il palinsesto delle proposte didattiche dell’Accademia Siena Jazz.

La cattedra, che fa parte dei corsi preaccademici, è tenuta da Stefania Scapin, un nome di alto richiamo per quanto riguarda l’arpa: dopo la laurea con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “Jacopo Tomadini” di Udine sotto la guida di Patrizia Tassini, studia alla Royal Academy of Music di Londra sotto la guida di Karen Vaughan e successivamente alla Universität für Musik und darstellende Kunst di Vienna con Mirjam Schröder. Frequenta inoltre i corsi di alto perfezionamento della Scuola di Musica di Fiesole. Debutta a Budapest in qualità di solista con la International Young Soloists Orchestra e si esibisce all’interno di prestigiosi festival, quali: Festival dei due Mondi, Nuova Consonanza, Mittelfest, Da Firenze all’Europa, Micat in Vertice. É stata docente di arpa presso il Liceo Musicale “C. Percoto” di Udine. E’ laureata in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova; sta ultimando gli studi in Musicoterapia presso il Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara.

Stefania Scapin vince diversi premi in concorsi per arpa solista e ricopre il ruolo di prima arpa dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani, studia con Stefano Battaglia all’Accademia Musicale Chigiana e all’Accademia Siena Jazz e nel 2020 entra a far parte del Chigiana-Siena Jazz Ensemble.

Il corso di arpa, nelle aule di Siena Jazz della Fortezza Medicea, offre la possibilità di iniziare lo studio dello strumento partendo dalle basi della tecnica e del repertorio arpistico classico, promuovendo fin dall’inizio un dialogo vivo tra il musicista e lo strumento.