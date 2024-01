Italia Viva Poggibonsi, la segreteria in vista delle amministrative

Nasce a Poggibonsi la segreteria di Italia Viva, organo esecutivo che coadiuverà il presidente Riccardo Burresi nella gestione del partito in vista delle prossime elezioni amministrative.

Competenza, innovazione e concretezza i criteri per la scelta dei vari componenti. “Si completa la squadra di Italia Viva a Poggibonsi in vista delle prossime elezioni amministrative che ci vedranno impegnati a scegliere un nuovo Sindaco – indica il presidente Riccardo Burresi –. La città ha bisogno di un primo cittadino esperto e capace di unire i migliori talenti della città per scrivere un futuro nuovo per Poggibonsi.

Davanti abbiamo sfide importanti e criticità da risolvere: riduzione della pressione fiscale, sicurezza ed opportunità di lavoro, sono tre priorità. Con la nuova segreteria daremo vita ad un cantiere di idee e progetti per Poggibonsi che saranno la base del confronto per future alleanze elettorali per il governo della città”. Fanno parte della nuova segreteria di Italia Viva di Poggibonsi, Manuel Arfaioli, Elena Brighenti e Niccolò Bueti.