Polo sanitario viale Sardegna, intervento del Movimento Civico Senese

“La giunta comunale è impegnata dall’inizio del mandato nel dare valore alla sanità pubblica ed alcune affermazioni di esponenti del Pd appaiono fuori luogo perché la cura della salute riguarda tutti e richiede il concorso di più enti ed istituzioni”; si apre così una nota del Movimento Civico Senese sul nuovo poliambulatorio di viale Sardegna.

“L’amministrazione comunale – prosegue la nota del Movimento Civico Senese – ha dato e darà tutto il supporto possibile al polo sanitario di viale Sardegna e a tutti gli interventi che riguardano la sanità pubblica. Lo dimostra la firma del protocollo tra istituzioni (Regione, Comune, Asl Toscana sud est) da parte del Sindaco per i servizi sanitari territoriali che verranno ospitati nell’ex edificio della Provincia in viale Sardegna. Lo dimostrano anche l’approvazione di varianti urbanistiche senza le quali ogni realizzazione sarebbe stata vana.

Il Sindaco e l’Assessore alla Sanità del Comune di Siena – continua la nota -, in più di un’occasione pubblica, hanno evidenziato come in una città che invecchia la continuità assistenziale e le cure intermedie debbano avere una priorità assoluta, tant’è che questi temi sono oggetto di continuo confronto con le istituzioni preposte anche attraverso eventi pubblici già realizzati (ad esempio il Festival della Salute tenutosi lo scorso mese di ottobre) ed altri in corso di realizzazione come nel caso degli Stati generali della sanità previsti dal programma di mandato del sindaco Nicoletta Fabio.

Semmai – prosegue la nota del Movimento Civico Senese -, mettendo da parte le ragioni vere del recente aumento dell’Irpef regionale, sarebbero da sottolineare i ritardi della Regione nel dare priorità alla sanità territoriale su cui troppo poco si è investito fino ad un recente passato rispetto alle risorse destinate ai luoghi di gestione delle acuzie.

Quando gli interventi in essere – conclude la nota del MCS -, riguardano anche la valorizzazione di immobili voluti in passato da amministrazioni di centrosinistra che rischiavano di rimanere inutilizzate e pericolose cattedrali del deserto, bisognerebbe pensarci bene prima di avventurarsi in slogan e rivendicazioni tendenti ad enfatizzare l’operato di una parte politica dileggiandone altre perché senza una collaborazione istituzionale con il Comune non si sarebbe raggiunto alcun risultato e si sarebbero lasciati irrisolti problemi creati da amministrazioni di centrosinistra”.