Giorno della Memoria, le iniziative dell’Università di Siena

In occasione del Giorno della Memoria, che si celebra ogni anno il 27 gennaio a ricordo della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz, l’Università di Siena ha organizzato iniziative a Siena e nella sede di Arezzo.

Il 22 gennaio, a Siena, si terrà l’evento “Shoah. Spagna”, con la proiezione di due documentari che raccontano l’ambiguità del fascismo spagnolo davanti alla tragedia della Shoah. L’appuntamento è alle ore 17.30 presso l’aula 401 della sede San Niccolò, via Roma 56. Il primo documentario, del 1931, è girato da Ernesto Giménez Caballero, dapprima filosefardita e poi ideologo del fascismo spagnolo; il secondo documentario, del 2013, illustra la posizione di Francisco Franco, che da sostenitore del nazismo e del fascismo italiano cercherà di spostarsi su posizioni più vicine agli Stati Uniti, usando il suo “sostegno” agli ebrei in fuga dall’Europa come biglietto da visita.

L’evento sarà replicato il giorno 29 gennaio alle ore 11.30 presso il campus universitario di Arezzo. L’incontro, organizzato dai docenti Roberta Ascarelli e Julio Pérez-Ugena Partearroyo, si terrà nell’aula 10 della palazzina Donne del campus, viale Cittadini 33.

Il 24 gennaio a Siena, proseguono le iniziative per il Giorno della Memoria, con l’incontro di studio “In memoria della Shoah”, organizzato dal Dipartimento di Scienze politiche e internazionali dell’Università di Siena. L’evento si terrà alle ore 15.30 presso la sala conferenze del dipartimento nella sede di via Mattioli 10 a Siena e sarà aperto dal Direttore Gerardo Nicolosi. Sono previsti gli interventi: “La Shoah in Italia: le stagioni della memoria” dei professor Filippo Focardi dell’Università di Padova e “Potere, norme e ‘cosificazione’ dell’uomo” di Roberto Calvo dell’Università della Valle d’Aosta.

Altre iniziative in occasione del Giorno della Memoria sono in programma presso la sede di Arezzo dell’Università di Siena. Il 22 gennaio si terrà presso il Campus universitario del Pionta di Arezzo l’evento “La memoria attraverso il tempo. Immagini e linguaggi”. L’iniziativa, con inizio alle ore 14.30 presso la palazzina Donne del campus in viale Cittadini 33, è organizzata dalle docenti del comparto di Slavistica: Alessandra Carbone e Yuliia Chernyshova, visiting professor da Kyïv e docente di lingua russa e di lingua ucraina presso il corso di laurea in Lingue per l’impresa e lo sviluppo di Arezzo dell’Università di Siena. Il pomeriggio di studi sarà l’occasione per una ricostruzione della memoria orale delle deportate del campo di concentramento femminile di Ravensbrück, tristemente famoso per la prigionia di migliaia di deportate da tutta Europa, provenienti soprattutto dall’area polacca, ucraina e russa. Ospite dell’evento la regista Lesja Kharčenko in collegamento da Kyïv.

Il 25 gennaio sempre al campus universitario del Pionta di Arezzo si terrà l’appuntamento “Oltre la memoria. Nuovi approcci alla storia e all’insegnamento della Shoah”. L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali sede di Arezzo, si terrà alle ore 16 presso l’Aula 3 della Palazzina Donne della sede universitaria, viale Cittadini 33. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Alessandra Nardini, assessore regionale all’istruzione, formazione, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali e politiche di genere. L’appuntamento, aperto a tutti gli interessati, ha il patrocinio della Regione Toscana.