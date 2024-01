Nuovo parquet per il palasport di Arbia

Un palazzetto dello sport sempre più fruibile, in sicurezza e con alti standard qualitativi: taglio del nastro al palasport di Arbia dopo i lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto in parquet della palestra comunale.

I lavori hanno consentito l’installazione di materiali evoluti taraflex di ultima generazione nell’ottica di una sempre migliore fruibilità dell’impianto da parte delle associazioni sportive e degli studenti delle scuole. I materiali in taraflex sono omologati per manifestazioni agonistiche di livello nazionale.

La cerimonia di inaugurazione al palasport, oltre alla giunta comunale, ha visto la presenza dei rappresentanti della società sportiva Gau di Arbia e delle istituzioni sportive e scolastiche, considerata la polifunzionalità dell’impianto.

“L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco di Asciano Fabrizio Nucci – ha sostenuto tutte le società sportive di tutti gli sport in tutte la frazioni e nel capoluogo in questi anni. Ringrazio lo Sporting Gau di Arbia per l’attività che porta avanti all’interno di una struttura che riveste il duplice ruolo di strumento a disposizione delle squadre sportive locali ma anche come riferimento per l’educazione sportiva all’interno delle scuole del territorio. Una struttura che, grazie a questo intervento, potrà essere messa a disposizione anche per eventi di livello nazionale”.

“Lo sport ha una funzione sociale – ha detto Marcello Pastorelli, assessore alle frazioni -, ed è nostro obiettivo tendere ad una unità di intenti tra sport agonistico, scuola e famiglie attraverso la collaborazione tra pubblico e privato per la gestione e la manutenzione degli impianti. Un ringraziamento al GAU per la collaborazione nella ristrutturazione del palazzetto”.

“In questi anni – ha aggiunto Claudio Bardelli, assessore ai lavori pubblici – c’è stato un grande sforzo da parte dell’Amministrazione comunale per modernizzare gli impianti sportivi. Il Comune di Asciano, ad oggi, rappresenta un’eccellenza nell’area Toscana sud per dotazione di impianti sportivi comunali e palestre scolastiche”.

Al termine della cerimonia di inaugurazione del nuovo parquet del palasport di Arbia sono state presentate le squadre e i tecnici: minivolley con 26 bambine, la categoria Under 13 con 13 bambine, la categoria Under 16 con 15 bambine, la seconda divisione con 14 ragazze, la prima divisione con 17 ragazze. Infine, la Serie D con 15 ragazze.