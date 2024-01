Castellina in Chianti, continua il percorso partecipativo per il nuovo Piano operativo

Il percorso partecipativo per la redazione del nuovo Piano operativo del Comune di Castellina in Chianti continua con un nuovo incontro fissato per lunedì 22 gennaio alle ore 18 nella sala espositiva dell’ufficio turistico, in via Ferruccio 40. L’appuntamento sarà dedicato al tema quello dell’abitare e della promozione del turismo con interventi sul patrimonio edilizio e architettonico da inserire nello strumento di pianificazione urbanistica.

L’incontro vedrà la presenza del sindaco di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi, insieme al responsabile unico del procedimento, Roberto Gamberucci, al garante della comunicazione e della partecipazione, Serena Burresi, ai tecnici dell’ufficio Urbanistica del Comune di Castellina in Chianti e al gruppo esterno dei professionisti incaricati per la redazione del Piano operativo.

Il percorso di partecipazione per la redazione del nuovo Piano operativo, previsto nel rispetto della legge regionale sul governo del territorio, continuerà con una nuova tappa lunedì 12 febbraio per approfondire le azioni di sostegno e di sviluppo delle attività agricole da inserire nel nuovo Piano operativo al fine di tutelare, promuovere e valorizzare il paesaggio e i beni storici, archeologici, culturali e ambientali di Castellina in Chianti.

Lunedì 26 febbraio saranno presentati gli esiti dell’intero percorso di partecipazione sul nuovo Piano operativo partito lo scorso novembre e aperto a cittadini, associazioni e stakeholder per redigere uno strumento urbanistico condiviso e attento allo sviluppo sostenibile del territorio.