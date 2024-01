Fantastic Negrito primo headliner dell’edizione 2024 del Lars Rock Fest

Dopo lo straordinario successo della sua decima edizione, il Lars Rock Fest sarà ancora una volta al centro della scena indipendente internazionale, ospitando nel parco dei giardini pubblici di Chiusi, concerti e iniziative culturali trasversali da venerdì 5 a domenica 7 luglio 2024 ancora una volta con ingresso gratuito.

Il primo headliner confermato è Fantastic Negrito, il musicista californiano che chiuderà l’undicesima edizione del Lars Rock Fest targata 2024, nella serata di domenica 7 luglio.

L’ultima fatica discografica di Fantastic Negrito è “Grandfather Courage”, versione acustica dell’acclamato quarto album in studio “White Jesus Black Problems” (Storefront Records, 2022) che gli ha fatto ottenere una nomination ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best American Roots Performance per il singolo “Oh Betty”.

“White Jesus Black Problems”, in parte storia d’amore, in parte lezione di storia, è una trascinante ode alla forza della famiglia e alla persistente resilienza del genere umano. Ispirati alla storia d’amore interrazziale e illegale degli antenati dell’artista, una serva bianca e uno schiavo di colore nella Virginia del 1750, i brani dell’album sono audaci e stimolanti nell’affrontare temi come razzismo, capitalismo e il vero significato della libertà, senza mai perdere d’occhio il desiderio e la determinazione alla base della narrazione.

Il profilo del Lars Rock Fest è decollato negli anni, sia a livello regionale che nazionale, diventando un punto di riferimento per un pubblico curioso e attento sempre più numeroso, proveniente da tutta Italia e dall’estero. Prova di ciò sono sia la media partner con il più importante e longevo concorso italiano per musicisti e band emergenti Rock Contest, organizzato dall’emittente radiofonica Controradio, che quella con il popolare radio show Battiti, in onda tutti i giorni su RAI Radio 3, che recentemente ha dedicato due puntate ai live di The Notwist e Leatherette della scorsa edizione.

A guidare le scelte artistiche dell’undicesima edizione del Lars Rock Fest, ci sarà ancora una volta Marek Lukasik.

Il Lars Rock Fest è un festival gratuito di musica indipendente nato nel 2012 e cresciuto grazie all’impegno dell’associazione culturale artistica GEC – Gruppo Effetti Collaterali, costituita nel 2014, con lo scopo di coltivare e diffondere la passione per la cultura musicale indipendente a 360 gradi.

