Scuola d’infanzia “Mara Meoni”, presentato l’intervento di riqualificazione

Presentato nel pomeriggio di oggi, martedì 16 gennaio, con la partecipazione del sindaco di Siena Nicoletta Fabio e dell’assessore all’edilizia scolastica Lorenzo Loré, l’intervento da 570 mila euro complessivi per l’adeguamento antisismico ed antincendio e il superamento delle barriere architettoniche della scuola dell’infanzia “Mara Meoni”, in località Ginestreto.

I lavori, finanziati con fondi Pnrr (Next Generation Eu) ed inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 del Comune di Siena, sono stati completati nello scorso mese di dicembre; al rientro dalle recenti vacanze natalizie, in data 8 gennaio, gli alunni sono potuti tornare nelle loro aule dopo il trasferimento temporaneo nell’edificio “ex Pimpa” in località Bucciano. Sindaco, assessore e responsabili degli uffici comunali hanno quindi voluto incontrare i bambini, le famiglie e gli addetti ai lavori della struttura per testimoniare la vicinanza dell’amministrazione, ed hanno avuto l’occasione di toccare con mano la scuola nella sua nuova veste, ristrutturata e più sicura.

“Mettere in sicurezza i nostri edifici scolastici deve essere una priorità – ha affermato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio – e di ambienti non sempre adeguati sono particolarmente esperta, data la mia precedente mansione di insegnante. Oggi, con la nostra presenza, vogliamo ribadire che, quando le risorse ci sono, le opere si fanno e i risultati si raggiungono. Meglio ancora se, come in questo caso, gli interventi vanno a vantaggio dei bambini, il futuro della nostra comunità”.

“Si tratta di una ristrutturazione radicale dell’edificio – ha spiegato l’assessore Lorenzo Loré sui lavori alla scuola dell’infanzia “Mara Meoni” – che ha comportato anche una proroga dei tempi inizialmente previsti, ma che ci restituisce, oggi, un immobile a norma, rinnovato e adeguato alle richieste di vivibilità e sicurezza che si confanno ad un ambiente scolastico. Un sentito ringraziamento va ai dirigenti, ai funzionari e agli uffici del Comune che hanno profuso ogni sforzo perché quest’opera fosse portata a termine con perizia e nel più breve tempo possibile. La nostra amministrazione è al lavoro costantemente sul tema, e grazie anche ai fondi del Pnrr sono numerosi i cantieri che hanno riguardato e che riguardano le strutture dedicate all’istruzione. I bambini senesi, da ora in avanti, vivranno una scuola più sicura e più attrezzata”.

L’intervento. I lavori principali hanno riguardato l’adeguamento antisismico e antincendio e il superamento delle barriere architettoniche del fabbricato scolastico della scuola dell’infanzia “Mara Meoni” ubicato in località Ginestreto, risalente al 1934 (come risulta da un’epigrafe presente sul lato destro dell’ingresso principale).

In primo luogo, è stata rifatta la struttura di copertura, mediante la realizzazione di una nuova intelaiatura in acciaio in sostituzione della precedente orditura in legno, la quale versava in condizioni di fatiscenza e non poteva essere recuperata o consolidata (il tutto mantenendo inalterata la sagoma esterna delle falde). Sono poi stati eseguiti numerosi interventi murari di rinforzo delle strutture esistenti e l’introduzione di strutture di interpiano con finalità di incatenamento trasversale (barre in acciaio e fasce in tessuto strutturale applicate a parete), allo scopo di incrementare la capacità portante e la duttilità nei confronti delle azioni sismiche, sia a livello globale che a livello locale delle singole pareti. Un altro intervento ha riguardato il rinforzo dei profili in acciaio del solaio del secondo impalcato e posa di un tavolato soprastante, allo scopo di rendere percorribile in sicurezza l’intero spazio presente alla quota del sottotetto.

Sono state, poi, rinforzate alcune aree di solaio del piano terra, laddove le strutture risultavano danneggiate ed i pavimenti lesionati, mediante la formazione di una nuova soletta strutturale per la ripartizione dei carichi (aula situata al piano terra sul lato Sud dell’edificio). Laddove è risultato necessario, sono stati rinforzati e riparati gli elementi di architrave. E’ stata ampliata la larghezza di alcune porte, per permettere l’adeguamento antincendio dei percorsi interni all’edificio. Sono stati adeguati i dispositivi anticaduta a servizio delle varie aree della copertura, con introduzione contestuale di un nuovo lucernario di accesso conforme alla vigente normativa regionale (è stato attuato un parziale recupero di alcuni ganci anticaduta preesistenti e ancora dotati delle relative certificazioni di conformità).

Alla scuola dell’infanzia “Mara Meoni” è stato sostituito il pavimento in parquet del locale “teatrino”, in quanto lo stato di conservazione di quello esistente non consentiva l’applicazione del necessario trattamento ignifugo previsto dal progetto. Al piano terra è stato, invece, realizzato un nuovo servizio igienico per diversamente abili spostando la porta di ingresso e realizzando l’impianto idrico-sanitario. E’ stata, inoltre, sostituita la centrale idrica esistente mediante installazione di nuove apparecchiature. E’ stato, quindi, autorizzato il rifacimento dell’impianto elettrico del fabbricato scolastico, integrandolo con i necessari allacci per l’alimentazione dei nuovi macchinari dell’impianto termico. Sono stati sostituiti tutti i corpi illuminanti e l’intero impianto è stato progettato e realizzato seguendo i Criteri Ambientali Minimi (Cam) richiesti dalla normativa vigente, ed indicati come componenti prioritari nelle linee primarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nel quadro economico di progetto dei lavori alla scuola dell’infanzia “Mara Meoni” era prevista la sostituzione della caldaia ormai fatiscente: essendo un progetto finanziato con fondi Pnrr, l’amministrazione comunale ha scelto di procedere con il cambiamento integrale dell’impianto termico, sostituendo i termosifoni con i ventilconvettori associati ad una unità esterna posizionata nel cortile della scuola; questa soluzione permetterà il massimo comfort nell’utilizzo della struttura anche nei mesi estivi, quando l’edificio ospiterà numerose attività per i bambini. Infine, per rendere fruibile l’area esterna, è stata effettuata la scarifica superficiale e l’imbrecciatura del piazzale della scuola.