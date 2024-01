Castelnuovo Berardenga: 1 milione di euro sulla sicurezza delle strade comunali

Nei mesi scorsi il Comune di Castelnuovo Berardenga ha ottenuto un importante finanziamento di 830 mila euro dal Ministero degli Interni nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la realizzazione di opere pubbliche, finalizzate alla messa in sicurezza del territorio, in particolare della viabilità locale nelle strade delle zone di Guistrigona, Torre a Castello, Castelnuovo Scala e Casetta.

Alle somme ricevute dal PNRR, l’amministrazione comunale di Castelnuovo e ha aggiunto ulteriori 115 mila euro attraverso l’accordo con la società Sienambiente, proprietaria e gestore dell’impianto di selezione e valorizzazione del rifiuto urbano.

I lavori, affidati nel 2023 per un investimento complessivo di 945 mila euro, in parte sono già stati realizzati ed entreranno nella fase centrale a partire dalle prossime settimane.

Questo il cronoprogramma: ad oggi sono iniziati e conclusi gli interventi riguardanti le fogne bianche sulla strada comunale 5 del Chiantino lato Castelnuovo Scalo; mentre a partire dalla prossima settimana prenderanno il via gli interventi sulla strada comunale 6 per i ripristini e la messa in sicurezza delle porzioni di viabilità in direzione Torre a Castello. La conclusione di questa fase è prevista per fine gennaio, dopodiché inizierà l’intervento in via Baldassarre Peruzzi, nella frazione di Casetta, con il completo rifacimento della strada, compreso il sottofondo viario, per consentire una maggiore durata del fondo stradale e della successiva asfaltatura. Toccherà quindi alla viabilità di Guistrigona, con la messa in sicurezza delle curve fino al sottopasso. Infine, è previsto un intervento sulla strada comunale 6 ‘della Stazione’, con il termine dei lavori programmato per il mese di marzo.

“Il potenziamento della sicurezza stradale nella zona di Castelnuovo Scalo, Guistrigona e Casetta si integra con altri interventi realizzati negli anni dal Comune su tutto il territorio – afferma il sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi sui lavori sulla sicurezza delle strade comunali–. Un obiettivo raggiunto e affatto scontato, per il quale è doveroso ringraziare in primis gli uffici comunali, che attraverso un vero e proprio lavoro di squadra, si sono impegnati nella costante ricerca di finanziamenti pubblici, senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare opere così onerose e al tempo stesso strategiche per il territorio e la comunità locale, come sono le infrastrutture.”

“Riuscire ad investire quasi 1 milione di euro in sicurezza stradale, in un Comune delle nostre dimensioni – sottolinea ancora il sindaco di Castelnuovo Barardenga, Fabrizio Nepi, sui lavori alle strade comunali – è davvero un risultato eccezionale, che guardiamo con estrema soddisfazione”.