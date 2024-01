Il servizio civile, alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi una esperienza di crescita personale

E’ aperto dal 22 dicembre scorso il bando del Ministero delle Politiche giovanili che chiuderà quest’anno il 15 febbraio per sei posti del Servizio civile in due diversi progetti alla Pubblica Assistenza di Poggibonsi.

A chi è dedicato il bando? A giovani tra 18 e 28 anni. Dodici mesi per gli altri e non solo, venticinque ore settimanali e un compenso di 507,30 euro mensili. Una esperienza fondamentale per la propria formazione individuale, emotiva, per crescere anche nel lavoro che i giovani svolgeranno poi nelle proprie vite.

Ci sono due progetti. Il “classico” progetto di trasporto e assistenza sociosanitaria e di emergenza-urgenza prevede cinque posti, le mansioni riguardano l’assistenza e trasporto di natura ordinaria come lo sono l’accompagnamento a visite, terapie, ricoveri, dimissioni da strutture sanitarie, ecc…, nonché le funzioni di emergenza, ovvero ciò che riguarda la parte di 118. Il tutto chiaramente successivamente ad un’adeguata formazione a carico della Pubblica Assistenza odv.

A tutto questo si aggiunge il “nuovo” progetto di InfoSalute invece, offre un posto e prevede un mansionario più da ufficio e front office. Gli obbiettivi sono: “Favorire l’accesso ai servizi sociosanitari e promuovere la conoscenza dei diritti e doveri in ambito di assistenza sociosanitaria”, sempre tutto all’interno dell’associazione

“Qui abbiamo a disposizione sei posti per i volontari del Servizio civile universale – fa notare Manuela Becattelli, presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi –. Nell’ultimo bando, dello scorso anno, abbiamo avuto diverse domande. Abbiamo già iniziato a spiegare a tutti, giovani e non, che Servizio civile è dare qualcosa di sé agli altri per poter crescere interiormente. Da questa capacità di dare si diventa anche più bravi ad ascoltare, ad essere empatici, a trovare le soluzioni. Nel mondo del lavoro contemporaneo sono skill davvero importanti perché il lavoro oggi è di gruppo, è integrazione con gli altri, è svolgere una funzione in equipe con altre persone, anche se da remoto, anzi per chi fa smart working essere capaci di ascoltare e trovare soluzioni è ancora più necessario”.

Come iscriversi. Per fare domanda per il Servizio civile universale è necessario presentare la domanda di partecipazione attraverso la piattaforma che si trova sul sito web della Pubblica Assistenza all’indirizzo www.pubblicaassistenzapoggibonsi.it/progetti/servizio-civile.

Per chiedere informazioni sul Servizio civile si può chiamare la Pubblica Assistenza di Poggibonsi al numero 0577 981736 interno 1. Oppure si può scrivere una mail a info@papoggibonsi.it. C’è pure la possibilità di scrivere su whatsapp al numero 348 6102981. In più ci sono i canali social www.facebook.com/papoggibonsi, www.instagram.com/pubblica_assistenza_poggibonsi/?hl=it.