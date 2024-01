LIS-PASS: la provincia di Siena come non è stata mai esplorata

Si è concluso a fine dicembre LIS-PASS: Percorsi Accessibili per Scoprire Siena, progetto sostenuto da Fondazione Monte dei Paschi di Siena nell’ambito del bando CH Vie d’Uscita Culturali, che ha proposto una serie di eventi bilingui, in italiano e Lingua dei Segni italiana, per esplorare la città e il suo territorio attraverso passeggiate di trekking e gare di orienteering, portando allo stesso tempo avanti un percorso di sensibilizzazione all’accessibilità degli eventi sportivi e culturali per le persone sorde.

Alle quattro date previste tra il 14 settembre e il 17 dicembre 2023 hanno preso parte più di 100 persone udenti e sorde che insieme hanno vissuto esperienze immersive e originali in luoghi affascinanti e densi di storia: il centro storico di Siena, raccontato dal punto di vista geologico grazie alla guida del docente universitario di geologia Marco Giamello; la Val di Merse dalla entrale di biogas Merse di Montioni sino al Castello di Capraia e ritorno, passando per il Romitorio di Orgia; il suggestivo bosco di Sasseta nel quale si è svolta una divertente gara di orienteering alla presenza di Luigi Lerose, atleta sordo e accademico.

La presenza di un’interprete di Lingua dei Segni durante ognuno degli incontri ha dato la possibilità a persone sorde e udenti di partecipare in modo egualitario, favorendo la collaborazione e lo scambio tra comunità. E il gradimento presso la comunità sorda è stato così alto da richiamare iscritti persino dalle regioni limitrofe.

«Si tratta di iniziative fondamentali – ha dichiarato Miriam Grottanelli de Santi, presidente di MPDFonlus sul progetto LIS-PASS di Siena – per diffondere una cultura dell’inclusione in modo concreto, diretto, in un contesto spesso attraversato da pregiudizi come quello dello sport, praticato in forma amatoriale e professionale».

Tanto importanti, i tre eventi sportivi sono stati preceduti da un incontro seminariale con Rita Sala, interprete Lis e sociologa esperta di Deaf Culture, e Cirino di Bella, scalatore sordo professionista che da sempre lavora contro i pregiudizi nello sport e ha di recente raggiunto un importante traguardo: è stato il primo sordo italiano a scalare l’Aconcagua, vetta che sfiora quota 7 mila metri (6962 m) sulla cordigliera delle Ande.

Il progetto LIS-PASS è nato dalla collaborazione tra GTS – Gruppo Trekking Senese, MPDFonlus con il supporto del DSFTA – Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente nell’alveo del Community Hub – Culture Ibride, si inserisce in una più ampia strategia di lungo periodo di Mason Perkins Deafness Fund onlus per rendere Siena un luogo di eccellenza per la Cultura Sorda e l’interpretariato di Lingua dei Segni.

I soci e volontari di GTS – Gruppo Trekking Senese, la comunità di appassionati di escursionismo, e la comunità sorda hanno proposto un nuovo format di eventi che potranno essere fruiti da tutti, sordi e udenti, creando un nuovo strumento per la valorizzazione accessibile del patrimonio culturale e storico-artistico locale: un piccolo passo nella trasformazione di Siena in una città “deaf friendly”.

Per informazioni e prenotazioni: info@mpdfonlus.com.