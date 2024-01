Aperto il nuovo parcheggio accanto alla stazione di Poggibonsi

E’ aperto il nuovo parcheggio pubblico nell’area dell’ex scalo merci nei pressi della stazione ferroviaria di Poggibonsi, accanto a piazza Mazzini, già precedentemente usata per la sosta. Oggi, 13 gennaio, alla presenza di cittadini, associazioni e autorità, si è svolta l’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione, costo 770.000 euro, finanziato con risorse del Piano nazionale ripresa e resilienza.

Lo spazio, circa 4.300 metri quadri, è stato riqualificato come parcheggio attrezzato, circa 90 posti auto, una viabilità più funzionale e percorsi di collegamento. L’area è destinata alla sosta senza limitazioni di orario. Una porzione di 4 stalli è predisposta per la ricarica di veicoli elettrici.

“Un parcheggio a servizio del centro e di tutta la città che da oggi – dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli sul parcheggio inaugurato nei pressi della stazione – torna a disposizione riqualificato, più sicuro, bello e funzionale. Un intervento che ha iniziato il suo cammino negli anni scorsi quando abbiamo completato l’acquisto del terreno che era di proprietà di RFI e avviato la progettazione, tenendo conto della naturale vocazione per la sosta di questo spazio.

Il PNRR – prosegue il primo cittadino – ci ha fornito l’opportunità di intercettare le risorse necessarie per concretizzare il progetto e realizzare un parcheggio attrezzato e integrato con tutta la rigenerazione che ha interessato l’area intorno alla stazione ferroviaria. Area che nel tempo ha profondamente cambiato volto. Su di un lato della ferrovia sono stati realizzati il Parco Urbano con spazi di sosta e percorsi di collegamento, il sottopasso della stazione che ha avvicinato due quartieri prima percepiti distanti, la riqualificazione di via Redipuglia, il recupero dell’edificio di piazza 18 Luglio. Sull’altro lato vi sono stati gli interventi su piazza Mazzini e sull’area ex Sardelli.

Oggi – chiude Bussagli – questo percorso di trasformazione, frutto di un disegno organico di crescita e di tanti e diversi canali di finanziamento, prosegue con questa nuova operazione di recupero e riqualificazione di un’area di sosta e di uno spazio strategico nel cuore della città”.

L’intervento del nuovo parcheggio realizzato nei pressi della stazione ferroviaria di Poggibonsi è una delle 7 operazioni di rigenerazione urbana finanziate con circa 5 milioni di euro del PNRR, alcune concluse (via della Pace a Staggia e, adesso, l’ex scalo merci), altre in corso (condominio solidale, vie del centro storico, piazza Grazzini, ciclabile Romituzzo-Campostaggia), una prossima all’avvio (via Borgovecchio a Staggia).