La stagione del Teatro Caos di Chianciano Terme riparte con Follow Me

Sabato 13 Gennaio alle ore 21:15 riprende la stagione teatrale del Teatro Caos di Chianciano Terme, curata dall’associazione LST Teatro con la direzione artistica di Manfredi Rutelli. Se il 2023 del Teatro Caos si è chiuso con spettacoli divertenti e a tratti commoventi, che hanno saputo incontrare il gradimento del pubblico emozionandolo e facendolo riflettere, il 2024 si apre con una performance di improvvisazione unica e irripetibile della compagnia Voci&Progetti dal titolo Follow Me.

Follow Me proietterà lo spettatore nel cuore di una creazione istantanea: partendo proprio dalle suggestioni del pubblico, varie storie si susseguiranno facendo diventare un personaggio minore della storia precedente, il protagonista della storia seguente. La struttura, semplice sulla carta e di facile comprensione per il pubblico, prevede l’utilizzo di svariati strumenti narrativi e tecnici, che faranno emergere l’abilità degli attori in una messa in scena totalmente improvvisata. La narrazione, non sempre lineare, potrà portare in ambiti inaspettati, poetici, comici, irreali, o a scene che hanno un forte impatto visivo. Gli attori di Voci&Progetti saranno accompagnati sul palco da musicisti, che, improvvisando a loro volta, creeranno la colonna sonora dello spettacolo.

La compagnia Voci&Progetti nasce nel 1994 ed è un luogo d’incontro di molte anime creative; attiva principalmente nel settore dell’improvvisazione teatrale, senza tralasciare il teatro tradizionale, la soluzione creativa di formazione per le imprese, per le scuole e non ultimo l’edutainment che coniuga intrattenimento, apprendimento, arte e teatralizzazione.

Per informazioni e prenotazioni per lo spettacolo Follow Me, in programmazione Teatro Caos di Chianciano Terme, contattare il numero 0578 321101 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo lst_teatro@yahoo.it.