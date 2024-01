Amministrative Colle, Riccardo Vannetti sarà in giro in Querciolaia

Colle di Val d’Elsa, in giro con Riccardo Vannetti in Querciolaia. L’appuntamento con le cittadine e i cittadini della frazione colligiana è fissato per sabato 13 gennaio dalle ore 15.

Così come è avvenuto per l’incontro a Lano, Mensanello e Santinovo alla fine del 2023, e per le visite in altre località, come via della Ferriera, Borgatello, piazza Martiri di Montemaggio e altre, il candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative del Comune di Colle di Val d’Elsa troverà in uno spazio aperto le persone che desiderano conoscerlo e avere un franco scambio di opinioni con lui.

L’incontro di Querciolaia, che sarà seguito da quello a Selvamaggio il prossimo 25 gennaio, fa ancora parte della prima tranche di appuntamenti preelettorali che Vannetti sta avendo con le colligiane e i colligiani per comprendere le necessità e le aspettative di ogni frazione e per poter stilare un programma condiviso con la cittadinanza.

Il pomeriggio di sabato 13 dicembre, concluso l’incontro in Querciolaia, proseguirà alla piscina Olimpia, dove Riccardo Vannetti interverrà nell’ambito dell’iniziativa organizzata dalla Sinistra per Colle (facente parte della coalizione che sostiene il candidato sindaco) sul “Tubone – Rinnovabile ma non sostenibile”, coordinato da Mauro Lenzi e introdotto da Loreno Cecconi, docente di Economia Sviluppo e Sostenibilità.