Il Gospel a Torrita di Siena con i Serenity Singers

Appuntamento speciale a Torrita di Siena con il Toscana Gospel Festival. Venerdì 22 dicembre, con inizio alle ore 21:15, il Teatro degli Oscuri ospiterà la corale “Serenity Singers”. L’evento è realizzato a cura di Officine della Cultura in collaborazione con Compagnia Teatro Giovani Torrita con il sostegno del Comune di Torrita di Siena.

Il gruppo, proveniente da Baltimora, è stato fondato dalle due sorelle Veronica “Vonnie” Martinez e Vanessa “Bird” Woods provenienti da una famiglia con un forte background cristiano. Dopo gli inizi nella corale “New Saint Mark Baptist Church Choir” le due sorelle formano un duo vocale conosciuto come “Dynanettes” al quale si aggiunge in un secondo tempo la voce del Minister Pamela V. Jackson. È proprio con questa formazione a trio che “Serenity Singers” cominciano a girare gli USA e ad esibirsi al fianco di artisti come Yolanda Adams, Kirk Franklin, Marvin Sapp e molti altri, partecipando anche a svariati lavori discografici. Dopo aver condiviso il palco con John Legend, Mavis Staples, solo per citarne alcuni, Serenity Singers hanno vinto il 1° premio come miglior gruppo vocale femminile del 2014 agli Prayzefactor Awards di Atlanta in Georgia. Con uno spettacolo condito di ottime armonie e arrangiamenti musicali le Serenity Singers ritornano in tour dopo lo strepitoso successo del 2015 e 2016, questa volta in formazione a sei elementi con una nuova line up per uno spettacolo ancora più coinvolgente ed emozionante.

Ingresso € 18 – ridotto € 16 (under 25, over 65, abbonati Stagione Teatrale degli Oscuri 7 spettacoli 2023/24, soci Unicoop Firenze). Info e prenotazioni: 3801944435 – www.teatrogiovanitorrita.it – info@teatrogiovanitorrita.it. Sito di riferimento: www.toscanagospelfestival.net.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il sostegno e il contributo di Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e dei Comuni di Agliana, Anghiari, Arezzo, Calenzano, Castelfranco Piandiscò, Cortona, Marciano della Chiana, Massa e Cozzile, Montalcino, Montepulciano, San Giovanni Valdarno e Torrita di Siena. Partner organizzativi sono Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo, Teatrino dei Fondi, Associazione Pro Anghiari, e Compagnia Teatro Giovani Torrita. Realizzato con il contributo di Unicoop Firenze, Caffè River e Caurum.

Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini. Direzione generale Massimo Ferri. Direzione organizzativa Stefania Sandroni. Organizzazione Sabina Karimova e Mariel Tahiraj. Segreteria organizzativa Stefano Baldini e Alba Cacchiani. Ufficio stampa Gianni Micheli. Amministrazione Rossana Zurli. Visual design Chiara Bigiarini. Servizi tecnici GP Service.