“Le cirque invisible” arriva a Siena tra magia e illusioni

“Le cirque invisible”, il petit-cirque di Victoria Chaplin e Jean Baptiste Thierrée, tra colori, illusioni e spettacoli di prestigio, sul palco del Teatro dei Rinnovati di Siena, prima della pausa natalizia, da giovedì 21 a sabato 23 dicembre.

“Le cirque invisible” chiuderà la prima parte della stagione teatrale senese “Metaversi”. In attesa del Natale uno spettacolo pensato per tutta la famiglia, grandi e piccini. Per oltre un’ora e mezza si susseguiranno senza interruzione trucchi, battute, gag e acrobazie. Protagonista assoluta la magia a cui si credeva da bambini, quella che questo mondo sempre più tecnologizzato e frenetico sta ormai cancellando.

Quando si spengono le luci della platea e si accendono i riflettori sul palco, tutto quello che lo spettatore deve fare è dimenticare la razionalità e lasciarsi trasportare dalla leggerezza e dalla bravura di due artisti straordinari.

Jean Baptiste Thierrée affascina con i suoi modi di bambino vecchio, con la sua esperienza che è messa al servizio di una continua parodia dei tradizionali spettacoli di prestigio. I trucchi ci sono, ma non sono essenziali come la complicità che si crea tra attore e spettatori. Victoria Chaplin si presenta agli antipodi del suo compagno di giochi: come lui è istrionico e fracassone, così lei si presenta sulla scena silenziosa, con uno sguardo stupito e un po’ spaventato, ammantata in vestiti che si trasformano in pochi attimi in un fantastico zoo immaginario.

Nei loro numeri, i due artisti sono aiutati da strani marchingegni che vengono montati sulla scena, da valigie coloratissime dal contenuto più vario e allo spettatore non resta altro che dimenticare, per poche ore, di essere cresciuto. Un circo sognato, reinventato, dove tutto si svolge in un fluire, in apparenza, privo di ogni fatica, naturale e spontaneo come un trastullo.

In attesa del Natale appuntamento al Teatro dei Rinnovati giovedì 21 dicembre ore 21, venerdì 22 dicembre ore 21 e sabato 23 dicembre ore 21.

Info e biglietti I biglietti per lo spettacolo “Le cirque invisible” sono acquistabili on line sul sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it) oppure alla biglietteria del Teatro dei Rinnovati dal martedì alla domenica dalle 14 alle 19.