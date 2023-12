Palestra comunale di Arbia, via ai lavori di rifacimento del parquet

Un intervento programmato di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto in parquet della palestra comunale di Arbia, impianto polifunzionale. E’ quanto in corso di realizzazione in queste settimane da parte dell’Amministrazione comunale di Asciano nell’ambito degli interventi di riqualificazione della frazione.

“Si tratta – spiegano gli assessori del Comune di Asciano Marcello Pastorelli con delega alle frazioni e Claudio Bardelli con delega ai lavori pubblici – di un intervento programmato che si inserisce in una più ampia definizione di lavori realizzati e in corso di realizzazione su tutti gli impianti sportivi del capoluogo e delle frazioni. L’attenzione alle strutture sportive ci permette di conservare la funzionalità degli impianti e garantire anche sicurezza e comfort degli ambienti.

La manutenzione ordinaria è fondamentale perché ci consente di mantenere il patrimonio comunale per evitare situazioni e interventi di maggiore entità. Sempre con una particolare attenzione alle strutture di servizio alle scuole laddove i nostri studenti sono impegnati quotidianamente”.

I lavori alla palestra comunale di Arbia, che avranno una durata stimata fino a metà del mese di gennaio 2024, consentiranno l’installazione di materiali evoluti taraflex di ultima generazione nell’ottica di una sempre migliore fruibilità dell’impianto da parte delle associazioni sportive e degli studenti delle scuole. I materiali in taraflex sono omologati per manifestazioni agonistiche di livello nazionale.