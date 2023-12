Fortezza di Siena, avviso per gestione dei bastioni San Filippo e San Francesco

Un avviso pubblico per la manifestazione d’interesse sull’affidamento della gestione dei bastioni di San Filippo e San Francesco, interni alla Fortezza Medicea di Siena, di proprietà comunale.

E’ quello pubblicato ieri, martedì 19 dicembre, sull’albo pretorio del Comune di Siena, per verificare l’interesse di eventuali investitori da coinvolgere nel rilancio di due importanti spazi cittadini, attraverso la presentazione di un progetto capace di valorizzazione e migliorare l’utilizzo di un’area che consenta, possibilmente, uno sviluppo funzionale e un’adeguata promozione del marchio “Enoteca Italiana”.

“Valorizzare la Fortezza Medicea, investendo su nuovi circuiti economici in grado di rilanciarla e promuoverla nel mondo, è uno degli obiettivi di questa amministrazione – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Massimo Bianchini in merito all’avviso pubblico per la gestione dei bastioni della Fortezza Medicea di Siena –. Attraverso questo avviso cercheremo di rivitalizzare uno spazio di fondamentale importanza per questa città; ovviamente, per fare ciò sono necessari lavori di messa a norma importanti per garantirne l’utilizzo in sicurezza”.

“La durata della concessione stabilita nell’atto convenzionale – si legge nell’avviso del Comune di Siena – non dovrà essere indicativamente superiore a 9 anni. La concessione avrà comunque una durata stabilita nell’atto convenzionale ovvero, in caso di più manifestazioni d’interesse, negli atti della procedura negoziata per la scelta del soggetto con cui convenzionarsi, tenendo conto, in ogni caso della proposta progettuale qualititativo-economica prescelta”.

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria richiesta esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it entro e non oltre le ore 12 del 9 gennaio 2024. La dichiarazione dovrà essere firmata con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto interessato, oppure presentata tramite scansione in formato pdf della domanda sottoscritta corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.