Convegno sul gioco d’azzardo all’Università di Siena

“Il gioco di azzardo: una prospettiva multidisciplinare”, è il titolo del convegno multidisciplinare organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena per riflettere sul tema della lotta all’usura e al disturbo da gioco d’azzardo (DGA).

L’evento, che si terrà il prossimo 1° dicembre alle ore 9 presso la sede di via Mattioli dell’Università di Siena, si tiene in attuazione del Piano della Regione Toscana di contrasto al gioco d’azzardo.

Il convegno costituisce il termine di un percorso di ricerca avviato nel 2021 su questo tema, nel quadro del piano della Regione Toscana di contrasto al gioco d’azzardo e in collaborazione con ANCI Toscana e Fondazione Toscana per la prevenzione dell’usura.

Il disturbo da gioco d’azzardo in Italia è ogni anno in aumento: secondo le ultime stime sono circa 1,3 milioni le persone affette. Un fenomeno reso ancora più pericoloso dalla situazione che stiamo vivendo, in questo periodo post pandemia e dall’espansione del gioco online.

Il convegno mira ad esaminare scientificamente e in prospettiva multidisciplinare i principali profili legati al DGA, da quelli prettamente individuali, di carattere psichiatrico e psicologico, a quelli antropologici e sociali fino a quelli giuridici, sia civili, come il sovraindebitamento cui spesso vanno incontro i giocatori, sia penali, non dimenticando di tracciare un quadro di riferimento generale della disciplina nazionale sul gioco d’azzardo e sulle sue implicazioni economiche e fiscali.

Il convegno sul disturbo da gioco d’azzardo (DGA) all’Università di Siena è curato dal Mario Perini, ordinario di Diritto costituzionale, e Gabriele Salvi, associato di Diritto privato e vede l’intervento di esperti provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio di Regione Toscana, Prefettura di Siena, Comune di Siena, Azienda Usl Toscana sud est, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Arciconfraternita della Misericordia di Siena, Arciconfraternita della Misericordia di Arezzo, del Gruppo di ricerca e formazione sul Diritto pubblico europeo e comparato dell’Ateneo (DIPEC).

Al termine dei lavori, alle ore 19, verrà sarà inaugurata presso i locali dei Magazzini del Sale del palazzo comunale di Siena, la mostra “L’illusione. Storie di ordinaria dipendenza”, a cura del collettivo di fotografi TerraProject. L’esposizione, composta da fotografie, video e installazioni, si propone di raccontare e riflettere sul tema del gioco d’azzardo. L’esposizione sarà visitabile fino al 7 gennaio 2024 (ingresso libero).