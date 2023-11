Aree interne, rinnovato l’accordo tra Regione Toscana e Anci

Proseguire e rafforzare le attività di collaborazione tra Regione e Anci Toscana a sostegno delle aree interne del territorio regionale, caratterizzate da spopolamento e minore vitalità economica.

A questo scopo la Giunta regionale della Toscana, con una delibera presentata dal vicepresidente Stefania Saccardi, ha disposto di destinare 170.000 euro per dare continuità alle attività intraprese con Anci Toscana nella prima fase del percorso di elaborazione delle strategie d’area interna della programmazione 2021-2027, rinnovando l’accordo di collaborazione per la seconda fase del procedimento unico che porterà alla definizione delle strategie e degli interventi finanziabili. L’accordo si inserisce nell’ambito del protocollo d’intesa triennale 2022-2025 “per lo sviluppo delle politiche per la montagna e per le aree interne, volto al contrasto e alla prevenzione del fenomeno dello spopolamento”.

“Il lavoro fatto con Anci ha dato buoni frutti – commentano il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ed il vicepresidente e assessore alle aree interne Stefania Saccardi – ed abbiamo quindi deciso di rinnovare l’accordo fino al 2024, per fare in modo che le strategie territoriali elaborate nella prima fase da parte degli enti locali delle 6 aree interne coinvolte possano trovare ulteriore sviluppo e realizzazione. Riteniamo infatti che siano necessari servizi e risorse per fare in modo che chi vive e lavora nelle aree interne abbia tutte le condizioni per restare, o tornare: solo valorizzando i patrimoni territoriali locali possiamo garantirne crescita e sviluppo e insieme contrastare il pericolo dello spopolamento”.

“La collaborazione tra Anci Toscana e Regione sulle aree interne è fondamentale, per un settore sempre più centrale nelle politiche territoriali – afferma il direttore di Anci Toscana Simone Gheri -. Questa nuova intesa ci permetterà di proseguire il nostro percorso di affiancamento e sostegno ai Comuni interessati: un impegno complesso e impegnativo, con il coinvolgimento di tutti i soggetti delle comunità locali, che alla fine ha portato a ottimi risultati. E questo nuovo protocollo è anche un riconoscimento di questo impegno. La strategia per le aree interne è una grande occasione per lo sviluppo integrato e sostenibile dei nostri territori, e noi siamo pronti e a continuare a fare la nostra parte”.

Le 6 Aree Interne della Toscana (in tutto 115 Comuni)

Casentino e Valtiberina

Garfagnana – Lunigiana – Mediavalle del Serchio – Appennino Pistoiese

Valdarno – Valdisieve – Mugello – Val Bisenzio

Amiata Valdorcia – Amiata grossetana – Colline del Fiora

Valdera – Valdicecina – Colline Metallifere – Valdimerse

Valdichiana Senese