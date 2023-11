Bruno Arpaia presenta il suo libro “Ma tu chi sei” a Poggibonsi

Domani, martedì 21 novembre alle 18, all’auditorium dell’Accabì di Poggibonsi, Bruno Arpaia presenta “Ma tu chi sei” (Guanda), un racconto teso ed emozionante, non privo di una soffusa e rassegnata ironia, in cui convergono molti dei demoni che ci assillano e dei tentativi per sconfiggerli. Con Bruno Arpaia saranno presenti Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli che per l’occasione presenteranno canzoni che si intrecciano in modo suggestivo, profondamente coinvolgente, al racconto del libro.

Il libro “Ma tu chi sei” (Guanda). Nel libro di Bruno Arpaia “Ma tu chi sei”, presentato a Poggibonsi, un uomo, l’autore stesso, è alle prese con l’età che avanza, con il futuro che si restringe sempre più e con l’Alzheimer della madre ultranovantenne. Al racconto commovente del rapporto con la madre si alternano le confessioni autobiografiche sullo spaesamento in un’epoca di Covid e di guerra, le riflessioni sull’identità e sul timore della morte, le digressioni sul funzionamento del cervello e della memoria, sulla malleabilità e l’illusorietà dei ricordi, sulle ricerche nel campo dell’Alzheimer.

Bruno Arpaia è nato nel 1957 a Ottaviano, in provincia di Napoli. Romanziere, giornalista, consulente editoriale e traduttore di letteratura spagnola e latinoamericana, per Guanda ha pubblicato: “Tempo perso” (Premio Hammett Italia 1997), “L’angelo della storia” (Premio Selezione Campiello 2001, Premio Alassio Centolibri – Un autore per l’Europa 2001), “Il passato davanti a noi” (Premio Napoli e Premio Letterario Giovanni Comisso 2006), “Per una sinistra reazionaria”, “L’energia del vuoto” (finalista al Premio Strega 2011 e vincitore del Premio Merck Serono), “La cultura si mangia!”, con Pietro Greco, “L’avventura di scrivere romanzi”, con Javier Cercas, “Prima della battaglia”, “Qualcosa, là fuori”, “Luis Sepúlveda. Il ribelle, il sognatore”, oltre a una conversazione con Luis Sepúlveda, “Raccontare, resistere”. I suoi libri sono tradotti in molte lingue.

Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli. La loro carriera è rappresentativa di quanto il meglio la scena italiana abbia potuto generare a partire dalla fine degli anni ’80 quando Francesco Magnelli, tastierista fiorentino, già arrangiatore dei Litfiba, entra negli allora C.C.C.P. – Fedeli alla Linea, per poi entrare come membro dei CSI. Ed è con i CSI che esordisce giovanissima Ginevra Di Marco nel loro primo album “Ko de Mondo”. La sua voce accompagnerà quella di Giovanni Lindo Ferretti in tutti gli album del gruppo. Le sue qualità e la sua esperienza però sono proseguite anche oltre e nel corso della sua carriera Ginevra Di Marco è riuscita a crearsi un proprio spazio, come artista e cantante di grandissima qualità.

L’evento di presentazione del libro di Bruno Arpaia “Ma tu chi sei” è organizzato dall’associazione La Scintilla nell’ambito della rassegna BenEssere promossa dal Comune in collaborazione con la biblioteca comunale Gaetano Pieraccini e la cooperativa Plejades. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione: lascintilla.associazione@gmail.com.