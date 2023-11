“Swiss Talk”, Deloitte Switzerland ricerca talenti all’Università di Siena

Le opportunità di tirocinio e lavoro presso Deloitte Switzerland saranno illustrate nel corso dell’incontro “Swiss Talk: Deloitte Switzerland Traineeship”, in programma il prossimo 24 novembre all’Università di Siena. L’appuntamento si aprirà alle ore 14.30 presso il complesso didattico San Niccolò (via Roma 56) a Siena.

In occasione dell’appuntamento senese Deloitte Switzerland presenterà agli studenti e neolaureati dell’Università degli Studi di Sienale nuove opportunità per intraprendere un tirocinio retribuito in Svizzera, presso la sede dell’azienda.

A seguire si terrà l’incontro “Workplace Crash Course & networking”; l’appuntamento sarà l’occasione per incontrare chi già lavora presso la società di consulenza, ricevere informazioni preziose sulle opportunità di reclutamento per tirocini e inserimenti lavorativi ed avere indicazioni sulle modalità di lavoro in Svizzera e all’interno di Deloitte. Saranno illustrati i principali ambiti della consulenza aziendale e saranno fornite informazioni sui futuri programmi, per comprendere appieno come si svolge l’attività del consulente. Sarà l’occasione per avere una panoramica dell’attività lavorativa presso una delle società di consulenza leader a livello mondiale; al termine si terrà un aperitivo di networking.

La partecipazione all’incontro “Swiss Talk: Deloitte Switzerland Traineeship” è aperta agli studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali e ai neolaureati, anche con esperienze lavorative in corso; l’iniziativa è curata dal Placement Office dell’Università di Siena.

Le informazioni sulle modalità di partecipazione e i dettagli sullo svolgimento dell’incontro sono pubblicate sul sito OrientarSi, sezione Lavoro: orientarsi.unisi.it/lavoro/evento/aziende-campus-deloitte-svizzera-campus-day-swisstalks-workshop-2023.