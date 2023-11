Incontro con la scrittrice Rassa Ghaffari a Siena

Martedì 14 novembre alle ore 17, presso il chiostro del palazzo di San Galgano a Siena (via Roma 47), si terrà un incontro con la scrittrice italo-iraniana Rassa Ghaffari, autrice del libro “Strade di donne in Iran. Generi, generazioni, proteste”, Astarte edizioni.

L’evento, dal titolo “Femminismi iraniani. Movimenti di protesta, generazioni e intersezionalità”, si colloca all’interno di uno dei momenti che l’Ateneo sta organizzando in occasione dell’approssimarsi del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e rientra nel cartellone di eventi predisposto dal Comune di Siena e dalla Amministrazione provinciale di Siena.

L’iniziativa nasce inoltre da una comune azione del CUG – Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni e dello sportello avanzato Just Peace di Ateneo.

Il pomeriggio dopo i saluti istituzionali del rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra, del direttore generale Emanuele Fidora e del presidente del CUG Sonia Boldrini, proseguirà un dialogo tra: l’autrice Rassa Ghaffari, dell’Università di Genova; Renata Pepicelli, associata di Storia dei paesi islamici dell’Università di Pisa e delegata per le attività in Gender studies and equal opportunities; Alessandra Viviani, ordinaria di Diritto internazionale e International economic law dell’Università di Siena e delegata per le politiche di inclusione ed equità e Federico Lenzerini, ordinario di Diritto internazionale, Tutela internazionale dei diritti umani e Organizzazione internazionale dell’Università di Siena.

Il volume racconta la rappresentazione delle donne iraniane, spesso appiattita in una narrazione bipolare che tende a ridurne la complessità e dinamicità alla battaglia contro il velo obbligatorio. Dalle prime, oceaniche manifestazioni contro l’abrogazione dei diritti femminili nel 1979 al movimento “Donna Vita Libertà” del 2022, generazioni di iraniane hanno portato avanti con creatività e resilienza le proprie istanze di emancipazione e battaglie sociali.

Rassa Ghaffari nasce a Genova e trascorre la sua vita a cavallo tra l’Italia e l’Iran, di cui entrambi i genitori sono originari. Dopo la laurea triennale in Studi Internazionali a Bologna si specializza a Pavia in Studi dell’Africa e dell’Asia e decide di dedicare la sua carriera accademica alla Repubblica Islamica dell’Iran, dove studia, lavora e vive oltre un anno per il dottorato in Sociologia conseguito all’Università di Milano-Bicocca. Dal 2023 lavora all’Università di Genova nell’ambito di un progetto europeo su migrazioni irregolari, confini e pratiche di solidarietà.