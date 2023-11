“Mobilitiamoci per il Diritto alla Salute”, iniziativa del PD provinciale di Siena

Il PD della provincia di Siena raccoglie l’appello della segretaria Schlein e si unisce alla battaglia in difesa del diritto alla Salute, uno dei diritti fondamentali della nostra Costituzione, e lancia la grande iniziativa “Mobilitiamoci per il diritto alla salute” in programma lunedì 13 novembre ore 17.30 a Siena alla Sala dei Mutilati.

“Un momento aperto di discussione e confronto per portare l’attenzione sulle prospettive del sistema sanitario, il cui futuro è fortemente compromesso dalle scelte del Governo – spiega il Partito Democratico provinciale senese -. Sarà l’occasione per parlarne con il deputato del PD Roberto Speranza, già Ministro della Salute, e l’assessore al diritto alla salute della Regione Toscana Simone Bezzini; interverranno inoltre il segretario del PD provincia di Siena Andrea Valenti, la vicesegretaria del PD Toscana Stefania Lio e Marco Niccolai e Luca Rossi, rispettivamente delegati alla sanità per il PD Toscana e il PD Provincia di Siena.

“C’è una forte preoccupazione per le scelte del Governo sul piano della sanità, ma non solo – spiega il segretario provinciale del PD Andrea Valenti – nel disegno della legge di bilancio si legge la chiara volontà di smontare il sistema sanitario pubblico ed universale così come l’abbiamo conosciuto fino ad ora. Questa è una battaglia alla quale Siena può dare un grande contributo, per la sua storia e il profondo legame con le Scienze della Vita.

Sarà l’occasione – conclude – anche per portare l’attenzione sul futuro del Biotecnopolo e del centro antipandemico su cui la destra non intende esprimersi se non con un silenzio che sta diventando assordante. Invito la comunità democratica ad esserci”.