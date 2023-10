Progetto GIF, studenti in visita alla Pramac di Casole d’Elsa

A lezione alla Pramac, gli studenti dell’Istituto Professionale Colligiano Cennino Cennini (indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica) in visita aziendale alla multinazionale Pramac di Casole d’Elsa, nell’ambito del progetto di formazione “GIF – Giovani Inclusione. Futuro per la Toscana”, promosso dall’Ufficio Istruzione della Provincia di Siena.

La visita aziendale ha visto la partecipazione degli alunni dell’Istituto Professionale Cennini e di alcuni studenti della Fondazione ITS Energia e Ambiente di Colle di Val d’Elsa, rappresentati dal vicepreside dell’Istituto Professionale Cennini, professor Cesare Stanghini e dal direttore dell’ITS, Teresa Basilico.

La collaborazione e la sinergia di intenti tra l’ITS e l’Istituto Cennini getta le basi per una progressiva e proficua collaborazione che vede i due istituti come punti di riferimento, in materia, sul territorio.

Il professor Stanghini ribadisce l’importanza di un collegamento concreto tra aule e aziende, al fine di comprendere il fabbisogno e le esigenze delle ditte del territorio per indirizzare la formazione degli studenti plasmando tecnici sempre più qualificati e professionali.

L’ITS Energia e Ambiente, realtà d’eccellenza in Toscana nell’alta formazione professionalizzante post diploma in ambito energetico ambientale, ha preso parte con piacere all’iniziativa promossa da UPI.

Grazie al legame strategico che intrattiene con le aziende partner come Pramac, la Fondazione ha avuto la possibilità di illustrare i diversi sbocchi professionali possibili in uscita dai percorsi biennali ITS. I corsi consentono annualmente ai diplomati di inserirsi lavorativamente, in tempi brevi, in alcune delle più importanti realtà produttive del settore a livello locale.

Gli studenti dei due istituti partecipanti al progetto GIF hanno preso parte con entusiasmo e partecipazione ad un’intensa mattinata, accolti nella sala riunioni dalla Hr Manager della Pramac, Giuditta Bindi, che ha accolto gli studenti con una presentazione del core-business dell’azienda evidenziando una realtà giovane e all’avanguardia. Nel corso della mattinata sono intervenuti numerosi dipendenti, fra i quali molti ingegneri, che non hanno esitato ad interrompere gli impegni aziendali per incontrare i ragazzi, alcuni giovani dipendenti dell’azienda (ex alunni di ITS Energia e Ambiente) si sono soffermati a raccontare la loro esperienza lavorativa e rispondere alle domande degli studenti in visita.

Nella seconda parte della mattinata, gli studenti, suddivisi in due gruppi guidati e muniti dei dispositivi di sicurezza necessari (pettorina e calzature di sicurezza) gentilmente forniti dallo staff, hanno visitato gli oltre 33.000 mq di capannoni aziendali, dove hanno avuto la possibilità di ammirare i moderni impianti di produzione automatizzati, si è trattato di un esempio edificante e altamente formativo del “fare impresa”.

Pramac, con il suo ampio portafoglio di prodotti è un punto di riferimento a livello mondiale, marchio leader nel settore della produzione di generatori sia industriali che residenziali, sistemi di stoccaggio per il mondo industriale, macchinari per la movimentazione di magazzino e torri di illuminazione; da oltre 50 anni, Pramac ha rinnovato il concetto di azienda, godendo di una grande credibilità in termini di innovazione tecnologica e qualità.

L’azienda, parte del Gruppo Generac, si è evoluta e trasformata nel corso degli anni, ed è presente in oltre 150 paesi, con 17 sedi operative e 8 impianti produttivi in Europa, Asia e Sud America, pronta a soddisfare i mercati più esigenti, con prodotti progettati e realizzati con la massima qualità per alte prestazioni.

Proprio le prospettive di sviluppo dell’importante realtà industriale locale attivano le aziende alla continua ricerca di giovani diplomati con competenze trasversali, dalla meccanica all’elettronica, dall’automazione alla manutenzione.