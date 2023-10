Siena, al via modifiche sperimentali per la linea 54 Pollicino

La Polizia Municipale di Siena, considerate le criticità nella zona via di Città – via di Fontebranda circa la linea 54 del trasporto pubblico locale “Pollicino”, che percorre alcune vie del centro storico, particolarmente frequentate durante tutte le ore del giorno, ha adottato disposizioni sperimentali e temporanee per garantire la sicurezza e la pubblica incolumità di tutti gli utenti della strada, in attesa di successiva e definitiva decisione per un’adeguata ed equilibrata risoluzione del problema.

Da lunedì 30 ottobre a domenica 31 dicembre 2023, dall’orario di inizio della prima corsa della mattina fino alle ore 10.05 di tutti i giorni feriali, i veicoli del trasporto pubblico locale (Tpl) della linea 54 “Pollicino” sono autorizzati al transito sul consueto percorso via di Fontebranda – via di Città – via delle Terme e piazza Indipendenza.

Dopo le ore 10.05 di tutti i giorni feriali, l’intera giornata della domenica e dei festivi, i veicoli della linea 54 Tpl “Pollicino” di Siena effettueranno capolinea obbligatorio nello slargo della risalita meccanizzata Fontebranda-Costone, dove invertiranno il senso di marcia per ritornare verso via Esterna Fontebranda.