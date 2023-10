“Vetrine in festa”, al via il progetto del Comune di Siena

Migliorare il decoro urbano del centro storico e non, utilizzando le vetrine di fondi sfitti, dando ad artisti ed esercenti la possibilità di utilizzare questi spazi durante il periodo natalizio: è questo l’obiettivo di “Vetrine in festa”, il progetto lanciato oggi, venerdì 27 ottobre, dal Comune di Siena su proposta dell’assessore dal decoro urbano Barbara Magi e presentato durante una conferenza stampa.

Il progetto del Comune di Siena “Vetrine in festa” parte dalla necessità di riqualificare fondi che si affacciano sulle pubbliche vie e che a causa della perdurante situazione di crisi e incertezza economica sono da tempo sfitti: il duplice obiettivo è quello dell’innalzamento del livello di decoro urbano e di fare da volano per le attività commerciali e turistiche cittadine, con benefiche ricadute sull’economia di tutto il territorio comunale.

Le vetrine dei fondi sfitti, infatti, spesso degradano in uno stato di abbandono, in netto contrasto con il decoro cittadino. Attraverso l’iniziativa “Vetrine in festa” il Comune di Siena vuole anche rilanciare la visibilità della filiera produttiva locale e dei commercianti, artigiani e artisti che potranno utilizzare, a titolo gratuito, i fondi messi a disposizione dei proprietari. Decoro urbano e rilancio dell’economia locale si fondono dunque nella proposta presentata dall’amministrazione comunale di Siena.

“Il ruolo dell’amministrazione comunale è quella di mettere a disposizione della comunità strumenti per migliorare la vivibilità cittadina – ha detto l’assessore Barbara Magi – Con questa iniziativa vogliamo dare un impulso per risolvere una criticità che purtroppo si sta verificando anche a Siena, a causa del perdurare della crisi economica: spesso tanti fondi che hanno affacci sulle vie cittadine rimangono sfitti e questo causa sporcizia e degrado. Non è un bel biglietto da visita per turisti e per gli stessi cittadini che frequentano la nostra città.

Come amministrazione comunale ci stiamo impegnando per risolvere questo problema, sia utilizzando gli strumenti normativi e dunque attraverso l’intervento della Polizia Municipale quando le situazioni che si verificano sono particolarmente gravi, sia dialogando con i proprietari dei fondi, come avvenuto in occasione di un fondo vicino a piazza del Campo, in modo da migliorare con il loro intervento certe situazioni.

L’iniziativa “Vetrine in festa” a Siena vuole dare un impulso ulteriore: migliorare il decoro di questi spazi, attraverso l’utilizzo a titolo gratuito da parte di commercianti, artigiani e artisti che durante il periodo natalizio potranno usufruire di questi luoghi per promuovere prodotti e opere. Ai proprietari che parteciperanno a questa iniziativa il Comune riconoscerà un ristoro per l’utilizzo degli spazi. Di questa iniziativa abbiamo ragionato con le associazioni di categoria, che abbiamo da subito coinvolto nel progetto e che ho provveduto ad avvisare tramite lettera ufficiale”.

Il progetto. Il progetto è stato deliberato dalla giunta comunale durante la riunione di giovedì 26 ottobre, su proposta dell’assessore Magi. Nelle vie cittadine, nel periodo che va dall’8 dicembre fino al 31 gennaio 2024, l’iniziativa “Vetrine in festa”, offrirà la possibilità alle attività commerciali e artigianali già operanti nel territorio comunale e ad artisti (preferibilmente in possesso di partita Iva), di utilizzare i fondi sfitti per l’esposizione rispettivamente delle merci e della loro produzione artistica.

L’amministrazione comunale si farà carico di prevedere per i proprietari dei fondi sfitti che li metteranno a disposizione e che saranno effettivamente utilizzati per l’iniziativa, un ristoro forfettario. In particolare, il proprietario deve essere in regola con il pagamento dei tributi dovuti per il fondo messo a disposizione.

Lo stesso proprietario, per aderire all’iniziativa “Vetrine in festa” e accedere al contributo, deve presentare domanda al Comune di Siena attraverso una modulistica scaricabile sul portale (In vista del periodo natalizio la proposta dell’assessore Magi: fondi sfitti a disposizione di commercianti, artigiani e artisti senesi) dalle ore 9 di giovedì 2 novembre fino alle ore 12 di venerdì 10 novembre. Il contributo è quantificato in 250 euro. L’istanza per utilizzare le vetrine di uno dei fondi messi a disposizione (che verranno in un momento successivo) deve essere presentata da commercianti, artigiani o artisti. Allo stesso tempo i fondi messi a disposizione potranno essere utilizzati da ditte commerciali/artigianali iscritte come “attive” in Camera di Commercio e operative nel Comune di Siena.

L’istanza di utilizzo fondi sfitti deve essere presentata (la modulistica è scaricabile dal link del sito web del Comune di Siena https://www.comune.siena.it/node/3237) dalle ore 9 di giovedì 2 novembre fino alle ore 12 di venerdì 10 novembre. Il Comune ha anche previsto che in caso di eccedenza di fondi proposti dai proprietari rispetto le richieste di utilizzo, possano essere individuate ulteriori misure di innalzamento del livello del decoro urbano direttamente a cura e carico dell’amministrazione.

L’ufficio Polo per il cittadino e imprese del Comune di Siena è a disposizione per qualsiasi chiarimento e informazioni aggiuntive su “Vetrine in festa” (Ufficio Polo per il cittadino e imprese, fosso di Sant’Ansano, 10; Tel 0577/ 292- 405 – 604 – 607; e-mail: suap@comune.siena.it).