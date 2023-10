Clima interno Aou Senese, UIL Fpl: “Apprezzamento per dialogo e nuovo percorso”

La UIL Fpl Area Vasta Toscana sud est Siena-Arezzo-Grosseto, intervenuta il 17 ottobre in merito al dibattito emerso nei giorni scorsi sul clima interno dell’Aou Senese, “rientra volentieri sull’argomento allo scopo di esprimere apprezzamento sulle risultanze emerse dal confronto tenuto con la Direzione dell’AOUS il 24 ottobre scorso”.

“Il cambiamento, organizzativo, strutturale e gestionale, avevamo detto nel comunicato stampa del 17 ottobre – prosegue la UIL Fpl -, genera sicuramente insoddisfazione e crea un crescente malessere tra le lavoratrici ed i lavoratori che influenza anche il clima interno. Ma il clima di lavoro migliora, pur tra le mille difficoltà, se il lavoro è organizzato bene e tiene conto delle esigenze delle lavoratrici e dei lavoratori, anche quando sussistono condizioni negative ineludibili come la mancanza di personale.

Basti pensare che i parametri assunzionali si riferiscono alle misure del 2004 meno l’1.4%; questo quando in ospedali come il Santa Maria alle Scotte sono state aperte nuove attività ed erogati nuovi servizi ai pazienti, senza un adeguato riscontro in termini di assunzioni corrispettive.

L’atmosfera che si respirava nella riunione del 24 ottobre è stata quella del reciproco rispetto e del dialogo franco ed aperto tra le parti; sono arrivate le novità dello psicologo del lavoro, del coinvolgimento del CUG, e di altre iniziative per la partecipazione dei dipendenti.

Come UIL Fpl abbiamo puntato molto sulla formazione, così come su altre iniziative di coinvolgimento del personale nella intranet aziendale, anche attraverso l’istituzione di una bacheca sindacale (un ambiente nel sistema informatico dell’ente, che permette la diffusione a tutti i dipendenti della documentazione sindacale e non solo), come in uso nella Regione Toscana.

La gestione aziendale non deve essere vissuta da lavoratrici e lavoratori come un percorso da sudditi con la loro azienda, bensì un cammino dove ognuno deve sentirsi parte integrante del processo della “mission” cui la Direzione è votata.

La UIL Fpl Toscana Sud Est – conclude l’intervento del sindacato – apprezza il dialogo instauratosi con l’Aou Senese ed i contenuti scaturiti dal “tavolo” ed è pronta a svolgere il suo ruolo di “stakeholder” fin dalla prossima riunione del 7 novembre sulla bozza del Piano sul benessere organizzativo.”