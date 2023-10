Career Week dell’Università di Siena; i talenti universitari incontrano il mondo del lavoro

Career Week dell’Università di Siena: quattro giorni di recruiting e orientamento al lavoro per studenti e studentesse, laureati e laureate dell’ateneo senese, iniziata lunedì e che proseguirà fino al 19 ottobre nel Palazzo del Rettorato.

Si tratta di proficue giornate di incontri fra i talenti universitari e il mondo del lavoro, con oltre 50 aziende, locali, nazionali e internazionali. Sono stati più di 1.500 i curricula presentati dai laureati e laureate e dagli studenti e studentesse alle imprese che collaborano attivamente con l’Università di Siena in vista del principale appuntamento dell’anno dedicato al mondo del lavoro.

I giovani sono stati accolti ieri, mercoledì 18 ottobre, da un primo gruppo di referenti delle aziende presso i vari desk aziendali allestiti nel palazzo del Rettorato. Durante i colloqui i partecipanti hanno potuto cogliere indicazioni utili sui profili professionali maggiormente richiesti, ottenere consigli sui percorsi di carriera e presentare il proprio curriculum. Altri stand sono stati poi aperti oggi.

Un altro gruppo di aziende aveva già svolto i primi colloqui negli scorsi giorni presso la sede di San Miniato, per i profili maggiormente legati al settore chimico-farmaceutico e alle scienze della vita.

Il Placement Office di ateneo per facilitare l’incontro fra le aziende e i giovani anche quest’anno ha messo a disposizione la piattaforma dedicata, Jobteaser, per la prenotazione degli appuntamenti. Gli interessati, di tutte le discipline dei quattordici dipartimenti dell’ateneo, hanno comunque avuto la possibilità di recarsi ai desk aziendali per proporsi in autonomia ai recruiter.

«L’ateneo da anni propone questa iniziativa che permette di mettere in contatto i giovani talenti con il mondo del lavoro – ha commentato il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra -. Il nostro impegno è costante per assicurare e facilitare le attività di placement con le aziende che hanno con l’ateneo relazioni sempre più proficue e strutturate. Lo sviluppo sociale ed economico del territorio passa anche dalla formazione universitaria, leva imprescindibile per la crescita e il mondo delle professioni».

«Anche quest’anno registriamo con soddisfazione un’importante partecipazione alla Career Week di ateneo sia dei nostri studenti e studentesse, neo laureati e neo laureate, sia delle aziende – spiega la professoressa Claudia Faleri, delegata del Rettore al Placement -. Questa partecipazione gratifica il grande impegno profuso dall’Università di Siena nel promuovere occasioni di inserimento nel mondo del lavoro e al tempo stesso testimonia l’alto grado di soddisfazione da parte delle aziende della preparazione degli studenti e studentesse dell’Ateneo senese, confermato anche dal Rapporto AlmaLaurea 2023 sul profilo e condizione occupazionale dei laureati che attesta un miglioramento del tasso di occupazione dei nostri laureati e delle nostre laureate. Mi fa piacere in particolare ricordare come il tasso di occupazione dei laureati di secondo livello, magistrali e a ciclo unico, dell’Università di Siena risulti essere, già a un anno dal conseguimento del titolo di laurea, non solo in aumento rispetto all’anno precedente, ma anche superiore rispetto alla media nazionale».

Durante la settimana si sono tenuti incontri specifici con aziende che hanno presentato le opportunità e i profili maggiormente ricercati. Si sono svolti i meeting con GSK Vaccines, Procter&Gamble e Banca Monte dei Paschi di Siena, aziende che da tempo hanno instaurato una proficua collaborazione con l’Ateneo.

È stato inoltre presentato, dalla professoressa Maria Pia Maraghini, delegata del Rettore alle Soft Skills, il programma “USiena Soft&Digital Skills”, un ricco calendario di attività formative dedicate ai giovani che permetterà di ottenere degli open badge, certificazioni rilasciate dall’ateneo da inserire nel curriculum vitae. L’Associazione USiena Alumni ha inoltre proposto l’incontro “Adotta 1 Skill”, con focus sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale come leva delle competenze chiave per entrare e crescere nel mondo del lavoro.

Si è tenuta inoltre la tavola rotonda sui temi del lavoro e della disabilità, durante la quale è stata presentata la sezione del sito OrientarSI dove sarà possibile trovare offerte di stage e di lavoro grazie alla partnership con “Managing Disability”. Ed è stato illustrato il programma DE&I Mentor – Mentor per la diversità, l’equità e l’inclusione, grazie al quale gli alumni disabili dell’Ateneo senese già inseriti nel mondo del lavoro metteranno la loro esperienza a disposizione delle studentesse e degli studenti disabili e con DSA.

Tutte le informazioni sono pubblicate su sito dedicato Orientarsi: www.unisi.it/unisilife/eventi/career-week-eventi-dal-16-al-19-ottobre.

Le aziende partecipanti alla Career week 2023 dell’Università di Siena

Acquedotto del Fiora, Adecco Italia, ADM – Agenzia delle Dogane e Monopoli, Akkodis, Alleanza Assicurazioni, Alten Italia, Arcaplanet, Arti – Centro per l’impiego di Siena, Baker Hughes, Banca Mediolanum, Banca Monte dei Paschi di Siena, Be Management Consulting, Benefind, C&P Engineering, Calzedonia, Cattaneo Zanetto & CO, Celine, Chiantibanca Credito Cooperativo, Deloitte Italia, Diesse Diagnostica Senese, Dr. Max, Ey, E-One Group, Federmanager, Fondazione Toscana Life Sciences, Gpi, Gruppo Bcc Iccrea, Gruppo Excellence, Gsk Vaccines, Ikigai – programma Fondazione Mps, Intesa San Paolo, Join Business, Jsb Solutions, Laika Caravans, Lascaux, Lidl, Manpower, Maas, Mazars Italia, P&G, Pharma Integration, Philogen, Pianigiani Rottami, Pramac – PR Industrial, Pqe Group, Prometeia, Prometeo, PWC, Questit, Sintra Consulting, Skynet Technology, Trigano Servizi, Unicredit, Vismederi.