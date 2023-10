Mens Sana Runners: per la prima volta tra le prime cinque del Circuito Tuscany

Una Mens Sana Runners travolgente conquista il quinto posto assoluto al Circuito Tuscany 2023.

Grande prestazione degli atleti biancoverdi in questa competizione, che sono riusciti a battere un record importante: per la prima volta una squadra di Siena arriva tra le prime cinque società sportive nella classifica generale.

Una competizione iniziata il 6 gennaio e conclusa al termine di 22 tappe sparse tra la provincia di Siena e quella di Arezzo. Una grande soddisfazione per tutti gli atleti biancoverdi e per la Polisportiva Mens Sana 1871 che, con impegno, passione e grande costanza, hanno concluso un circuito sportivo ambizioso, dimostrando di essere una società in costante crescita. Pochi momenti per festeggiare, i Runners sono già con la testa a domenica prossima, 22 ottobre, dove si svolgerà l’undicesima tappa del Torneo provinciale. Anche qua, l’obiettivo sarà portare a casa una grande prestazione.

“Siamo orgogliosi – commenta Pietro Giannitti, direttore di sezione della Mens Sana Runners sul risultato al Circuito Tuscany 2023 – di aver raggiunto questo importante traguardo. La classifica del Circuito Tuscany premiava le società sportive con il maggior numero di partecipanti per tappa e quest’anno ci siamo presentati come una vera e propria marea biancoverde. Questo dimostra il nostro impegno nel coinvolgere il maggior numero di appassionati, il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare sport con divertimento e passione, perché credo grazie a questi valori riusciremo a portare a casa grandi risultati”.